Mclaren Dévoile Une Nouvelle Architecture Pour Les Super Sports Hybrides

La nouvelle génération de supersportives hybrides de McLaren commence à arriver en 2021. Cependant, ce n’est pas la première fois que la marque britannique mise sur des modèles électrifiés: la P1, lancée en 2013, et le nouveau Speedtail le sont également.

Cependant, les deux font partie de la série Ultimate de McLaren, leurs modèles les plus chers, les plus rapides et les plus exotiques. Cette nouvelle architecture, en revanche, apparaîtra en premier dans la Série Sport, où résident ses modèles les plus accessibles. Il comprend le 540C, 570S ou 600LT.

La nouvelle architecture des super voitures de sport hybrides est optimisée non seulement pour mieux répondre aux besoins d’une chaîne cinématique plus complexe, mais promet également d’être plus légère que la Monocell actuelle, pour compenser la masse supplémentaire de la machine électrique et de la batterie.

Objectif: réduire la masse

En fait, l’objectif principal du développement de cette nouvelle architecture en fibre de carbone (tout comme le Monocell actuel) a été précisément de réduire sa masse autant que possible, tout en obtenant une intégrité structurelle supérieure.

Les résultats sont évidents, compte tenu des déclarations de Mike Flewitt, PDG de McLaren, à Autocar, dont l’objectif initial était de faire en sorte que ces super voitures de sport hybrides pèsent autant que leurs prédécesseurs non hybrides:

«Nous ne pourrons pas y parvenir, mais nous serons 30 à 40 kg (pour y parvenir). Quand nous avons pensé que le système hybride de la P1 pesait 140 kg, nous avons fait beaucoup pour contrôler le poids.

Afin d’obtenir la réduction de masse nécessaire, McLaren utilise de nouveaux programmes informatiques qui peuvent déterminer la forme et l’orientation idéales de chaque feuille de tissu en fibre de carbone. Ce n’est qu’alors qu’ils pourront optimiser la résistance et la masse de la nouvelle monocoque.

Un premier prototype de la nouvelle architecture a déjà quitté les installations de MCTC – McLaren Composites Technology Center – en 2019. C’est là que la nouvelle architecture est en cours de développement et où elle sera également produite. Baptisé PLT-MCTC-01 (Prototype Lightweight Tub, McLaren Composites Technology Center, numéro 01), il subira désormais une série de crash tests.

Il y a plus de nouvelles

Nous verrons la nouvelle architecture dans le premier modèle d’une nouvelle génération de supercars hybrides de McLaren, comme nous l’avons mentionné, en 2021. Et avec elle vient une autre nouveauté importante.

Non seulement la nouvelle génération de modèles Super Series sera hybride, comment un nouveau V6 sans précédent fera ses débuts double turbo. Depuis le lancement de la MP4-12C en 2011, la première McLaren de l’ère moderne, dont le constructeur britannique est resté fidèle au V8 double turbo.

