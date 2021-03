McLaren 720S GT3X. Aucune règle pour créer la machine de circuit ultime

Ces dernières années, peu de marques ont autant innové que McLaren, ce qui continue de nous surprendre à chaque lancement qu’elle fait. Le dernier était le McLaren 720S GT3X, une voiture qui élève la barre à des niveaux que l’on n’a pas l’habitude de voir, puisqu’elle jette «en l’air» tous les règlements qui normalement «lient» les machines de compétition.

Basée sur la voiture de course McLaren 720S GT3, cette GT3X a été conçue et développée avec un seul objectif en tête: créer la machine de circuit ultime.

L’image extérieure n’est pas trompeuse, c’est une voiture limitée à l’action sur piste et n’est pas autorisée à rouler sur les routes. Par rapport à la voiture qui sert de base, elle possède ses propres éléments aérodynamiques et un énorme aileron arrière qui promet de la garder «collée» à l’asphalte.

En plus d’un fort impact visuel, ces améliorations aérodynamiques se traduisent également par des temps au tour, car le constructeur basé à Woking, au Royaume-Uni, affirme que ce modèle est plus rapide que la McLaren 720S GT3 de course, avec laquelle il partage l’ensemble du système de suspension.

Outre les freins améliorés, c’est au niveau de l’unité motrice que les différences sont les plus accentuées, puisque ce modèle «X» n’est pas obligé de respecter la réglementation très stricte de la catégorie GT3.

Rêne lâche

Calculs effectués, et bien que le moteur V8 biturbo de 4,0 litres qui alimente les deux voitures soit le même, cette 720 GT3X peut produire 720 ch (ou 750 ch lorsque le système est activé push-to-pass), environ 200 ch (!) de plus que la 720S GT3 conventionnelle.

Une autre des grandes différences entre les deux versions est à l’intérieur, où la GT3X peut offrir de l’espace pour deux occupants, permettant ainsi à un passager de profiter également de l’expérience sur la piste.

L’inclusion d’un deuxième siège – qui est facultatif – a obligé l’ensemble de la cage de sécurité à être repensée. Pourtant, nous continuons à avoir un volant dérivé de la concurrence.

Réservations ouvertes

McLaren accepte déjà les réservations pour cette 720S GT3X sur son site Web, bien qu’elle n’ait encore publié aucune information concernant la date de livraison aux clients ou le prix. Cependant, on peut s’attendre à ce que cette version spéciale soit plus chère que la 720S GT3 conventionnelle, dont le prix de base est d’environ 500 000 euros.