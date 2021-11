Mckenna Grace s’ouvre sur le fait de devenir un Spengler dans Ghostbusters: Afterlife

L’une des stars de la nouvelle suite Chasseurs de fantômes : l’au-delà est la jeune Mckenna Grace. Dans le film, la jeune fille de 15 ans incarne Phoebe, la petite-fille d’Egon Spengler de Harold Ramis, qui finit par suivre ses traces. Phoebe fait partie d’un ensemble de nouveaux personnages qui reprennent là où l’original chasseurs de fantômes l’équipe s’est arrêtée dans les années 1980 avec les deux premiers films.

De nombreux fans ont remarqué des similitudes entre Egon et sa petite-fille, et dans une nouvelle interview avec Collider, Grace elle-même a parlé d’assumer le rôle important dans Chasseurs de fantômes : l’au-delà. Elle admet qu’il y a un certain air de famille là-bas, mais en même temps, Phoebe se sent toujours beaucoup comme son propre personnage. En gardant cela à l’esprit, sa performance a en fait diminué la pression, car elle n’essaie pas de reproduire Ramis, mais offre plutôt quelque chose de nouveau à la franchise.

« Le fait est que Phoebe n’est pas une imitation d’Egon. Autant elle est une Spengler – et en la regardant, vous pouvez le dire, elle rappelle beaucoup les vieux Ghostbusters. Elle a l’impression d’Egon à la façon dont elle parle et à quoi ressemblent ses cheveux, ses lunettes. Elle lui ressemble, mais en même temps, elle reste son propre personnage. C’était un peu effrayant d’essayer d’être à la hauteur d’Egon Spengler, mais j’ai réalisé que je n’avais pas à le faire parce que nous créons un personnage différent. Elle a peut-être un lien de parenté avec l’apparence et le sang, mais nous voulions pouvoir créer quelque chose de plus récent, mais qui a toujours cette sensation authentique de Ghostbusters qui vous donne ce genre de nostalgie.

Dans l’interview, Grace aborde également les préoccupations des gens concernant les enfants stars, comme si elle passe à côté d’une véritable enfance en passant autant de temps à jouer. Pour sa part, Grace dit qu’elle a passé un moment inoubliable en tant que jeune star à Hollywood et qu’elle ne pourrait vraiment pas être plus heureuse. Elle rejette rapidement les inquiétudes que les autres peuvent avoir pour elle.

« Je joue depuis 10 ans professionnellement et je n’ai que 15 ans, donc c’est une chose étrange à dire. Mais je joue depuis que j’ai cinq ans et beaucoup de gens se disent: » Oh, cette pauvre fille. Tout ce qu’elle fait, c’est travailler. Elle doit sortir, faire du vélo. Pour moi, ce sont les commentaires et les trucs les plus stupides parce que je m’amuse tellement. C’est comme, ‘Oh, elle a besoin d’être dehors. Ah !’ Je suis littéralement en train de patiner à l’extérieur, je fais toutes sortes de choses. [It’s] juste, beaucoup de parties de ma vie que je ne partage pas sur les réseaux sociaux, donc c’est difficile de voir derrière le rideau. Mais honnêtement, c’est ce que j’aime faire. C’est ma passion. Je ne préférerais pas faire autre chose que ça, quoi que ce soit de créatif.

Chasseurs de fantômes : l’au-delà joue maintenant dans les salles de cinéma après de nombreux retards importants. Est-ce que ça vaut la peine d’attendre ? De nombreux fans ressentent certainement cela, et vous pouvez le découvrir par vous-même en vous rendant au cineplex. Compte tenu du succès déjà remporté, il y a de fortes chances que nous obtenions une suite. Cette nouvelle nous vient de Collider.





