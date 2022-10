McKenna Grace fait l’éloge d’un ami de la famille Co-Star Hendrix Yancey

Hendrix Yancey a récemment terminé sa série de quatre épisodes sur la mini-série Peacock Un ami de la famille. Elle a joué Jan Broberg, qui se fait kidnapper deux fois par un voisin qui s’était inséré dans la famille en devenant leur « ami ». Yancey a joué Jan dans son enfance, tandis que l’adolescent Jan est joué par McKenna Grace, qui joue généralement la version plus jeune du personnage principal. Sur Instagram, Grace a écrit :





« J’ai enfin une version plus jeune. La petite Jan est devenue l’adolescente Jan dans l’épisode de la semaine dernière de A Friend of the Family. Je suis tellement fière d’Hendrix, ce n’était pas facile et elle a fait un travail incroyable. Vous pouvez maintenant diffuser les 6 premiers épisodes sur Peacock maintenant (j’arrive sur le 5ème épisode). »

Récemment, Yancey a été vu sur Choses étranges 4 dans le rôle de Thirteen, jouant l’un des autres sujets de test d’Eleven (Millie Bobby Brown, Martie Blair) au Hawkins National Lab. Qui était, malheureusement, parmi ceux qui ont perdu la vie lors d’un massacre. Elle était également dans une série originale distincte de Netflix, Incroyable, jouant la fille du personnage de Merrit Wever, Det. Karen Duvall, qui enquête sur une série d’agressions sexuelles. La maman, pas la fille.

En plus de cela, Yancey pourrait également être vu dans le film Prime Video Charmer le cœur des hommes, qui met en vedette Kelsey Grammer, Sean Astin et Anna Friel en tant que groupe de personnes prises dans le mouvement des droits civiques. Yancey sera ensuite vu dans la série dramatique Georges et Tammy, l’histoire biographique de George Jones et Tammy Wynette, interprétée par Jessica Chastain et Michael Shannon.





Nick Antosca est scénariste, producteur exécutif et showrunner sur Un ami de la famille. Les autres membres de la distribution de la série incluent Jake Lacey dans le rôle de Robert Berchtold, l’homme qui a enlevé Jan. Colin Hanks, et Anna Paquin dans le rôle de Bob et Mary Ann Broberg, les parents de Jan. Les vrais Jan et Mary An Broberg sont les producteurs de l’émission. Selon Antosca dans une interview, la collaboration entre Jan Broberg et sa famille a été au cœur du projet.

« C’était essentiel. La première chose que nous avons faite lorsque nous avons commencé à penser à raconter cette histoire sous forme de série a été de contacter Jan, et nous avons eu cette conversation initiale il y a trois ans. Cette conversation s’est poursuivie jusqu’à ce jour, alors nous n’aurait pas pu et n’aurait pas fait le spectacle sans la bénédiction et le partenariat de Jan. Elle a été incroyablement généreuse. Il y a tellement d’informations et de vérité émotionnelle que nous avons mises dans le spectacle […] mais Jan était vraiment essentiel pour raconter l’histoire humaine, une histoire dans laquelle vous pouvez vous immerger, sympathiser et vous identifier », a déclaré Antosca.

« Je me sentais aimé. C’était comme, ‘Oh, tu vas t’intéresser à mon histoire. Tu vas littéralement écouter les membres de ma famille, et tu sais qu’ils ne sont pas à blâmer' », a déclaré Jan Broberg.

Dans une interview séparée, Lacy a déclaré que l’une des raisons pour lesquelles il s’était engagé à jouer un pédophile était qu’ils n’allaient pas montrer les abus. Il allait y avoir une « solution de contournement logistique » en ce qui concerne cet élément de l’émission. L’implication de Jan Broberg dans l’émission a également influencé sa décision de jouer le rôle. De plus, il était intrigué par le défi de jouer quelqu’un de si différent des « gentils » qu’il joue habituellement.

« Ensuite, séparé du sujet – aussi horrible que soit son comportement et l’effet sur sa famille, sur d’autres familles – en tant que personnage, Robert Berchtold est superposé et un véritable défi à relever pour savoir comment créer cette personne, et raconter l’histoire. J’ai toujours envie de relever des défis et ceux-ci se présentent de différentes manières. Quelque chose qui était peut-être inconfortable ou inconnu et qui disait : « Je vais devoir plonger et faire confiance aux gens autour de moi, et faire confiance à mes années dans cette entreprise pour créer quelque chose plutôt que de se dire : « Revenons à ce que je peux faire pendant mon sommeil. » »

En ce moment, les six premiers épisodes de Un ami de la famille sont en streaming sur Peacock. Pour réitérer, Yancey est dans les quatre premiers avant que Grace ne reprenne le rôle dans cinq. Il reste trois épisodes dans la saison, qui sont diffusés tous les jeudis. Si vous le souhaitez, vous pouvez également regarder le documentaire Enlevé à la vue de tousqui couvre le même sujet.