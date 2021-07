McFly et Carlito dévoilent la vidéo de leur vol avec la patrouille de France ponctué d’un petit « accident »

Pour le 14 juillet, les Youtubeurs McFly et Carlito ont eu le privilège de voler avec la Patrouille de France à l’occasion du défilé de la fête nationale.

David Coscas et Raphaël Carlier, plus connus sous leurs pseudos McFly et Carlito sont deux jeunes français ayant percé sur la toile grâce à leurs vidéos humoristiques postées sur Youtube. Aujourd’hui, les deux Youtubeurs ont plus de 6,75 millions d’abonnés et n’ont de cesse de relever toutes sortes de défis. Désormais, tout le monde a entendu parlé d’eux ou presque suite au pari fait avec Emmanuel Macron.

Comment tout a commencé entre Emmanuel Macron et McFly et Carlito

Pour ceux qui n’ont pas suivi, on rembobine un peu. Retournons au 19 février dernier. Emmanuel Macron avait lancé un défi à McFly et Carlito, leur demandant de réaliser un clip sur les gestes barrières afin de lutter contre la pandémie de Covid-19. Le but du jeu ? Si les 2 Youtubeurs réussissaient à faire 10 millions de vues avec la vidéo, le Président de la République acceptera de faire un concours d’anecdotes avec eux.

Ni une, ni deux, les deux comparses acceptent le défi et publient le 21 février leur clip sur les gestes barrières intitulé « Je me souviens ». Et, chose prévisible, en moins de 3 jours, la barre des 10 millions de vues est passée. Défi relevé haut la main pour le binôme de Youtubeurs.

Et voilà que McFly et Carlito se retrouvent gagnant d’un défi leur permettant de tourner une vidéo de concours d’anecdotes à l’Elysée avec le président de la République.

C’est ainsi que le 23 mai, nous avons pu découvrir le face-à-face entre les deux influenceurs et Emmanuel Macron tournée à l’Elysée la semaine précédente. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, le président de la République semblait particulièrement à l’aise face aux jeunes Youtubeurs et c’est sur un match nul que c’est terminé le concours. Et qui dit match nul, dit gage pour les deux parties. C’est ainsi qu’Emmanuel Macron avait pour gage de « poser un cadre avec une photo de McFly et Carlito, pendant le prochain discours du 14 Juillet », tandis que les Youtubeurs devaient voler avec la Patrouille de France le même jour.

Un vol mouvementé pour McFly et Carlito

Vous savez donc maintenant comment nos deux influenceurs se sont retrouvés à embarquer à bord d’un avion de la Patrouille de France ce 14 juillet. Désormais, McFly et Carlito ont publié la vidéo de leur gage qu’ils ont choisi d’intituler : « On l’a fait. Et l’un de nous 2 a bien morflé. (fin du chapitre présidentiel).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mcfly (@levraimcfly)

La vidéo dure un peu plus de 30 minutes retraçant leur épopée. Des tests d’aptitude aux essais de vol depuis la base aérienne de Cazaux près de Bordeaux pour se terminer par le défilé du 14 juillet avec la Patrouille de France. Alors que le vol semble s’être mieux passé que les essais (McFly avait vomi lors du premier vol), nos deux acolytes nous livrent leurs émotions à la fin de la vidéo et c’est là que nous apprenons qu’il y a eu un « petit accident technique » pour McFly encore une fois. Voici ce qu’il raconte :

« J’ai une toute petite vessie à la base, et il y a un truc qui se fait chez les pilotes, c’est que juste avant de monter dans l’avion on a la petite poche, on ouvre et on va faire pipi. Donc je fais ça mais entre le moment où je fais ça et le moment où tu t’équipes, tu mets le pantalon, le gilet, le casque, tu montes dans l’avion, […] il s’est déjà passé 15-20 minutes et là je vois le mécano qui se barre et là je sens que j’ai envie de faire pipi […] c’est terminé tu ressors pas de l’avion. Bref ce temps passe, l’envie monte et je me rends compte que je vais pas profiter du vol tellement j’ai envie de pisser. »

« Si je pisse pas, je vais soit m’évanouir, soit pas profiter, c’est hors de question ça arrivera qu’une fois dans ma vie. J’ai donc une décision à prendre : me pisser dessus. »

Voilà une anecdote de plus au palmarès de McFly et Carlito ! C’est désormais au tour du président de la République Emmanuel Macron d’honorer son gage…

Le petit point sympathique à retenir dans tout ça, c’est que l’argent récolté par McFly et Carlito lors de leur « chapitre présidentiel » qui atteint la somme de 55.000 € est reversé aux Agoraé pour aider les étudiants à se nourrir plus facilement notamment par l’ouverture d’épiceries solidaires.