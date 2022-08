McDonald’s teste enfin le Chicken Big Mac aux États-Unis

Restauration rapide : Peu importe où vous décidez de manger, le poulet est au menu. Nulle part le poulet n’a été plus célébré au cours de cette décennie (au moins) que sous la forme d’une délicieuse galette de poulet entre deux petits pains moelleux. La plus grande chaîne de restauration rapide au monde ajoute quelque chose de nouveau au discours sur le poulet, et cette fois, c’est une variante d’un classique américain.

McDonald’s teste un Big Mac qui remplace le bœuf par deux galettes de poulet frit. Oui, c’est vrai: le Chicken Big Mac est en route vers une partie spécifique des États dans un court laps de temps. À partir de ce mois-ci, le Chicken Big Mac sera disponible pour une durée limitée dans certains restaurants McDonald’s de la région de Miami, a confirmé la société à 45secondes.fr Food.

Plus tôt cette année, le Chicken Big Mac a été introduit pour une durée limitée chez McDonald’s au Royaume-Uni et, selon la société, il a reçu des critiques élogieuses de la part des clients. En fait, même la mention d’un Big Mac potentiel à base de volaille fait célébrer certaines personnes sur les réseaux sociaux.

« Enfin, une bonne nouvelle » a tweeté une personne.

« Cela semble bon! J’essaierais » a déclaré un autre utilisateur de Twitter.

« La sauce Mac va bien avec les mcnuggets, » dit encore un autre. « Logique. »

Et comme quelques personnes souligné, une version du sandwich existe déjà en Inde. Le Chicken Maharaja Mac de McDonald’s India comprend deux galettes de poulet, du jalapeño, de l’oignon, du fromage cheddar, des tomates, de la laitue et de la sauce habanero Big Mac.

McDonald’s USA a déjà son propre sandwich au poulet frit ; en fait, il en a introduit trois l’année dernière dans le cadre de la « Chicken Sandwich Wars » au milieu de la sortie ultra virale du sandwich au poulet de Popeye. Bien que ces sandwichs soient toujours au menu, ce remix sur le Big Mac original a le potentiel de faire à nouveau rage les guerres.

«Nous cherchons toujours à donner à nos fans plus de façons de profiter des éléments de menu classiques qu’ils connaissent et aiment. Et à partir de ce mois-ci, dans certains restaurants de Miami, nous testons une nouvelle version d’un ancien favori: le Chicken Big Mac », a déclaré un porte-parole de McDonald’s USA AUJOURD’HUI, ajoutant que le sandwich est composé de deux galettes de poulet tempura croustillantes, son sauce Big Mac emblématique et garnie de cornichons, de laitue râpée et de fromage américain.

« Ce sandwich réunit certaines des saveurs préférées de nos fans pour une bouchée parfaite », ont-ils poursuivi. « Bien que tout ce que nous testons ne figure pas sur nos menus américains, nous utiliserons ce temps pour recueillir les commentaires des clients et de l’équipe du restaurant alors que nous envisageons des opportunités d’offrir des options plus délicieuses à l’avenir. »

De plus, selon McDonald’s USA, le poulet reste une priorité commerciale pour l’entreprise, comme l’a mentionné le PDG Chris Kempczinski lors d’un appel sur les résultats du deuxième trimestre :

« Le poulet continue d’être une opportunité importante pour nous », a-t-il déclaré. « Nous avons déjà d’excellentes actions mondiales dans nos McNuggets et avec McChicken, mais nous avons également des actions dans McCrispy et McSpicy que nous pensons avoir un possibilité d’en faire plus à l’échelle mondiale. Ce sera donc un domaine prioritaire. »

Le Big Mac original lui-même a en fait été inventé presque exactement de la même manière. En 1968, un seul McDonald’s d’Uniontown, en Pennsylvanie, vendait le sandwich à son emplacement, et le propriétaire de McDonald’s à l’époque, Ray Kroc, l’aimait tellement, qu’il a étendu l’option sur les menus à l’échelle nationale et le reste appartient à l’histoire. Peut-être, avec n’importe quel gloussement, le Chicken Big Mac aura le même voyage.