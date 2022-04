McDonald’s et Burger King sont poursuivis pour l’utilisation de «produits chimiques éternels» dans les emballages

Deux des chaînes de restauration rapide les plus populaires au monde font face à des poursuites pour utilisation de PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées, alias « produits chimiques pour toujours ») dans leur emballage.

De nombreuses chaînes de restaurants se sont engagées à éliminer leur utilisation des PFAS au fil du temps, en particulier après que l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a annoncé une initiative visant à restreindre leur utilisation l’année dernière. Mais ce n’est apparemment pas assez tôt pour certains consommateurs.

À la suite d’un récent rapport de Consumer Reports qui a révélé des niveaux importants de PFAS dans plusieurs emballages McDonald’s et Burger King, trois poursuites ont été intentées contre les deux chaînes, a rapporté National Restaurant News (NRN).

Après avoir testé plus de 100 produits d’emballage alimentaire de 24 chaînes de restaurants et d’épiceries, Consumer Reports a trouvé des PFAS dans plusieurs types d’emballages de chaque détaillant dans leur recherche, y compris des chaînes qui promeuvent des aliments plus sains, comme Cava et Sweetgreen.

Chez McDonald’s, les niveaux les plus élevés de produits chimiques ont été découverts dans les sacs de frites, de biscuits et de Chicken McNuggets et dans le conteneur Big Mac. Pendant ce temps, les sacs de biscuits et de bâtonnets de pain perdu de Burger King, les emballages Whopper et les sacs de pépites de poulet avaient des niveaux plus élevés de PFAS que les autres emballages. Consumer Reports a également noté qu’un conteneur McDonald’s Big Mac qui utilisait du papier provenant de « sources responsables » comprenait du PFAS.

De nombreux produits d’emballage (pas seulement dans les restaurants fast-food) sont fabriqués avec des produits chimiques potentiellement dangereux. Alamy / AUJOURD’HUI Illustration

Bien sûr, les deux chaînes de hamburgers n’étaient pas les seules à utiliser des emballages contenant le composé toxique. Taco Bell, Chick-fil-A, Arby’s, Trader Joe’s et Stop & Shop avaient également des niveaux élevés de PFAS dans certains de leurs produits d’emballage, selon le rapport. Parmi les autres entreprises avec des niveaux inférieurs, citons Chipotle, Panera Bread, White Castle et Whole Foods.

Malgré la liste exhaustive des détaillants impliqués dans la recherche, jusqu’à présent, les poursuites intentées depuis la publication de la recherche de Consumer Reports n’ont été intentées que contre McDonald’s et Burger King.

Au moins trois poursuites ont été déposées jusqu’à présent

Une action en justice intentée devant le tribunal de district américain du district sud de l’Illinois le 28 mars allègue que McDonald’s a exposé les consommateurs à des niveaux élevés de PFAS qui ont «une foule d’effets sur la santé», a rapporté NRN. Le demandeur affirme également que le restaurant a violé son engagement en matière de sécurité alimentaire en utilisant des produits chimiques nocifs.

Un résident californien a également déposé une plainte similaire contre la société basée à Chicago le 30 mars devant le tribunal de district américain du district nord de l’Illinois.

Plus tôt ce mois-ci, un plaignant distinct a poursuivi Burger King devant le tribunal de district américain du district nord de Californie, dénonçant l’affirmation du restaurant selon laquelle il utilise des emballages durables et de « vrais ingrédients » sans « aucun secret » dans la plainte.

Les plaignants demandent le statut de recours collectif et les poursuites sont principalement axées sur des allégations de publicité mensongère.

« L’utilisation de PFAS dans ses produits contraste fortement avec l’identité de marque de McDonald’s qui épouse la sécurité alimentaire », lit-on dans une poursuite, selon Top Class Actions. « Dans presque tous les médias, McDonald’s Corporation indique aux consommateurs, aux investisseurs et au grand public que les produits sont sûrs. »

Lorsqu’il a été contacté pour commenter, un porte-parole de Burger King a déclaré à 45secondes.fr Food: « Burger King ne commente pas les litiges en cours ou potentiels. Cependant, Burger King s’est précédemment engagé à éliminer les PFAS de tous les emballages des clients d’ici 2025 (ou plus tôt). «

Pendant ce temps, McDonald’s a publié la déclaration suivante à AUJOURD’HUI :

« McDonald’s soutient son engagement envers la sécurité de ses aliments et de ses emballages alimentaires. En 2008, nous avons retiré un sous-ensemble important de PFAS, y compris l’acide perfluorooctanoïque (PFOA) et l’acide perfluorooctanesulfonique (PFOS), de tous les emballages invités dans le monde. les composés sont éliminés de nos matériaux d’emballage invités dans le monde d’ici 2025. Nous ne sommes pas d’accord avec les allégations des plaignants et continuerons à nous défendre contre les allégations sans fondement formulées dans ces plaintes.

Le mois dernier, Restaurant Brands International a déclaré, comme McDonald’s et Burger King, qu’il interdirait les PFAS dans les emballages alimentaires à l’échelle mondiale d’ici 2025. Les consommateurs souhaitent clairement que les entreprises agissent rapidement, mais les pénuries de la chaîne d’approvisionnement mondiale pourraient rendre cela difficile.

Pourquoi les PFAS sont-ils si mauvais ?

Les PFAS sont des produits chimiques synthétiques difficiles à décomposer et qui durent longtemps – d’où le « pour toujours » dans leur surnom. Ils sont largement utilisés dans les produits de consommation car ils résistent à la graisse, à l’huile, à l’eau et à la chaleur. Outre les emballages alimentaires, ils sont également utilisés dans les ustensiles de cuisine antiadhésifs, les produits ménagers et même l’eau en bouteille.

En plus de ne pas être bon pour l’environnement, l’exposition aux PFAS a été liée à des problèmes de santé chez l’homme, allant de la suppression du système immunitaire à un risque accru de certains cancers.

NOTE DE L’ÉDITEUR (20 avril 2022, 15 h 15 HE) : Cet article a été mis à jour avec les déclarations de Burger King et McDonald’s.