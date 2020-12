MC Eiht explique pourquoi les rappeurs devraient arrêter de flasher leur richesse

Habituellement, lorsqu’un rappeur OG dit aux jeunes rappeurs de faire quelque chose, il ou elle est soit ignoré, soit dissuadé d’avoir tenté de faire la lumière.

MC Eiht – qui avait une maladie grave cette année – est l’un des derniers rappeurs OG à parler de l’état actuel du Hip Hop, et il avait quelque chose à dire sur les rappeurs qui montrent leur richesse.

«Il y a beaucoup de gens qui ne se réveillent pas et ne conduisent pas des Bentley, mettent des chaînes de 100 000 € et ne peuvent pas aller acheter des sacs Birkin et merde comme ça», dit-il à HipHopDX. m ceci, je suis cela et j’ai tout, ‘et vous voulez que la mère moyenne vienne dépenser son argent sur votre disque alors que pour moi, c’est un peu vantard pour votre fanbase. «

Il a continué. «Faites simplement de la bonne musique et si vous gagnez de l’argent, vous gagnez de l’argent. « Si vous vous avez acheté une chaîne de 100 000 €, d’accord, mais j’ai l’impression que c’est un cas différent quand vous voulez juste la mettre dans les visages des gens. » Ouais, ma chaîne coûte un million, ma voiture coûte 2 millions de dollars. » Mais le mec qui achète votre disque, il travaille de 9h à 17h chaque week-end, reçoit un chèque de paie régulier, alors ne vous aliénez pas vos fans pour leur donner l’impression qu’ils ne sont pas de la merde parce qu’ils ne peuvent pas acheter de sacs Birkin et chaînes d’un million de dollars. »