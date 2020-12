Mbux Hyperscreen. Mercedes Benz Anticipe Un «écran Géant» Pour Eqs

Petit à petit les détails du nouveau Mercedes-Benz EQS ont été révélés et maintenant la marque de Stuttgart lève le «bout du voile» sur le système d’infodivertissement dont elle va l’équiper.

Désigné MBUX Hyperscreen, il sera dévoilé le 7 janvier, puis sera présenté à l’édition 2021 du Consumer Electronics Show (CES) qui se déroulera du 11 au 14 janvier dans un format exclusivement numérique.

Avec la promesse d’élever les niveaux de «convivialité et d’affichage des fonctions d’infodivertissement, de confort et de véhicule à un nouveau niveau grâce à l’intelligence artificielle», ce nouveau système d’infodivertissement comportera un écran incurvé qui s’étend sur toute la largeur de l’habitacle .

Bien qu’il soit prometteur d’être l’un des systèmes d’infodivertissement les plus avancés disponibles (et avec l’un des plus grands écrans), le MBUX Hyperscreen ne sera disponible qu’en option sur l’EQS, et en standard, il devrait utiliser un système identique à celui de Classi S, avec un écran OLED de 12,8 ”.

L’EQS et «l’offensive électrique» de Mercedes-Benz

Déjà testé par nos soins en tant que prototype, le Mercedes-Benz EQS sera le premier modèle d’une large «famille» de véhicules électriques.

Prévu pour arriver au premier semestre 2021, il sera produit dans l’usine de Sindelfingen en Allemagne. Cela sera suivi, toujours en 2021, par EQA et EQB.

Bien que ses formes définitives n’aient pas encore été révélées, une chose est déjà certaine: l’EQS comportera une variante SUV. Avec une arrivée prévue en 2022, on en sait encore peu à ce sujet, mais il est plus probable qu’il sera assumé comme une sorte de «GLS électrique».