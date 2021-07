Maze Theory présente Doctor Who: The Edge of Reality

Préparez-vous à voyager à travers l’espace et le temps dans le nouveau jeu vidéo Doctor Who: The Edge of Reality.

Que serait le mythique Seigneur du Temps s’il n’avait pas à sauver l’univers tous les deux par trois ? Eh bien, nous ne le saurons probablement jamais, car dans Doctor Who : Aux confins de la réalité Vous devez le refaire avec notre aide.

Les gars de Maze Theory semblent s’être spécialisés dans la création de jeux vidéo basés sur des séries télévisées célèbres. Mais surtout ils ont pris goût à nous proposer différentes aventures du célèbre Docteur.

Avec ce dernier travail, les interactions du studio avec le personnage de la BBC totalisent désormais trois. The Lonely Assassins et Edge of Time sont les précédents, le second étant une aventure pour la réalité virtuelle.

Dans le titre d’aujourd’hui, nous rejoindrons le treizième docteur qui sera exprimé par Jodie Whittaker. Avec elle, nous entreprendrons un voyage pour sauver l’univers, en rencontrant en cours de route le dixième docteur, encore une fois joué par le grand David Tennant.

L’argument sera totalement original, étant créé spécialement pour l’occasion. En tant que compagnons des deux médecins mythiques, nous devons découvrir comment arrêter une série d’événements qui détruisent la chronologie.

En chemin, nous affronterons plusieurs méchants classiques de la série tels que les Daleks, les Weeping Angels ou les Cybermen. Mais nous découvrirons aussi une nouvelle évolution de ce dernier, qui nous rendra les choses bien plus difficiles.

Doctor Who : The Edge of Reality sortira sur PlayStation 5, Series X/S, Ps4, Xbox One, Nintendo Switch et PC le 30 septembre. Allez préparer votre tournevis sonique.

Allons-y !