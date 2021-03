Mazda3 et CX30 reçoivent le moteur e-SkyActiv X avec la technologie micro-hybride

Texte: Carlos Moura

Date: 1 mars 2021

Mazda a mis à jour le moteur e-SkyActiv X, avec la technologie mocrohybrid, et est disponible sur les modèles Mazda3 et CX-30. Plus de puissance et de couple, mais moins de consommation et d’émissions, sont les principaux arguments.

Mazda a mis à jour son moteur de 2,0 litres qui, en plus de développer plus de puissance et de couple, améliore les émissions de dioxyde de carbone et la consommation de carburant. Le nom e-SkyActiv X fait ses débuts sur les Mazda3 et CX-30.

Parmi les nouveautés, un taux de compression plus faible, une optimisation du contrôle de la combustion, des modifications des pistons et du vilebrequin, ainsi que la mise à jour logicielle du système micro-hybride (mild-hybrid), sont mis en avant.

Avec ces modifications, la marque japonaise revendique une puissance de 186 ch à 6000 tr / min pour l’e-SkyActiv X et un couple de 240 Nm à 4000 tr / min. Cela constitue une augmentation de 6 ch et 16 Nm par rapport à la version précédente du moteur 2,0 litres, ainsi qu’une diminution des émissions de dioxyde de carbone entre 5 et 11 g / km, selon le modèle, la transmission et le niveau d’équipement.

À son tour, le moteur SkyActiv G de 2,0 litres a également été rebaptisé e-SkyActiv G. Disponible sur les CX-30 et Mazda3, cette hélice offre une puissance de 122 ch et a vu ses émissions diminuer de 7 à 8 g / km.

