Mazda rejoint l’alliance pour établir et promouvoir les carburants neutres en CO2

La décarbonisation n’est pas synonyme de solution technologique unique, ce qui a justifié l’approche multi-solutions de Mazda. Pas étonnant qu’il soit le premier constructeur automobile à rejoindre l’eFuel Alliance (Ecological Fuels Alliance) qui veut «établir et promouvoir les e-carburants (carburants écologiques ou e-carburants) et l’hydrogène, tous deux neutres en CO deux , en tant que contributeurs crédibles et réels à la réduction des émissions dans le secteur des transports ».

Cela ne veut pas dire que l’électrification a été négligée par Mazda. Son premier électrique, le MX-30, est déjà en vente et d’ici 2030, tous ses véhicules bénéficieront d’une certaine forme d’électrification: hybride douxhybrides brancher, 100% électrique et électrique avec prolongateur d’autonomie. Mais il existe d’autres solutions.

Mazda a joué un rôle important dans le développement de solutions qui améliorent l’efficacité des moteurs à combustion interne, mais il existe encore un énorme potentiel inexploité de réduction des émissions, qui sont les carburants eux-mêmes, qui ne doivent pas nécessairement être d’origine fossile.

Mazda à l’Alliance eFuel

C’est dans ce contexte que Mazda a rejoint l’eFuel Alliance. Avec le reste de l’alliance, et à un moment où l’Union européenne révise la législation climatique, la marque japonaise soutient «la mise en place d’un mécanisme qui prend en compte la contribution des carburants renouvelables et bas carbone dans la réduction des émissions des passagers. voitures « .

Le pari unique sur l’électrification (la batterie) des transports ne sera pas assez rapide pour atteindre la neutralité climatique souhaitée. L’utilisation de carburants renouvelables neutres en CO (carburants électroniques et hydrogène) deux , parallèlement à l’électrification croissante du parc automobile, serait, selon Mazda, une solution plus rapide à cet effet.

«Nous pensons qu’avec les investissements nécessaires, les carburants électroniques et l’hydrogène, tous deux neutres en CO2, apporteront une contribution crédible et réelle à la réduction des émissions, non seulement dans les voitures neuves, mais aussi dans le parc automobile existant. Cela ouvrirait un deuxième moyen plus rapide d’atteindre la neutralité climatique dans le secteur des transports, parallèlement aux progrès de l’électrification. Étant donné que, à la fin de cette année, l’UE réexaminera sa réglementation sur les normes de CO2 pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires, c’est l’occasion de garantir que la nouvelle législation autorise à la fois les véhicules électriques et les véhicules fonctionnant avec des carburants neutres en CO2 aux efforts des constructeurs automobiles pour réduire les émissions ». Wojciech Halarewicz, vice-président de la communication et des relations publiques chez Mazda Motor Europe GmbH