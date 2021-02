Mazda rejoint l’Alliance eFuel pour soutenir les carburants électroniques

À l’heure où les constructeurs automobiles se tournent vers la mobilité électrique, Mazda vient d’annoncer qu’elle est devenue le premier constructeur automobile à rejoindre eFuel Alliance. Ceci, dans le but de devenir un fabricant avec une gamme entièrement électrifiée, d’ici 2030.

Défenseur d’une stratégie multi-solutions, Mazda rappelle, dans un communiqué, que l’Alliance eFuel rassemble des organisations et des acteurs qui soutiennent l’objectif de mise en place et de promotion des e-carburants (carburants ou carburants écologiques) et de l’hydrogène, tous deux neutres en CO2, comme contributeurs crédibles et réels à la réduction des émissions dans le secteur des transports.

Ainsi, avec les autres membres de cette Alliance, Mazda s’engage à soutenir la mise en œuvre d’un mécanisme qui prend en compte la contribution des carburants renouvelables et bas carbone, à la réduction des émissions des voitures particulières, et qui contribue également à la prise de décision. processus. Ceci, à un moment où l’UE révise la législation climatique.

«Nous pensons qu’avec les investissements nécessaires, les carburants électriques et l’hydrogène, tous deux neutres en CO2, apporteront une contribution crédible et réelle à la réduction des émissions, non seulement dans les voitures neuves, mais aussi dans le parc automobile existant», commente-t-il, dans le même communiqué de presse, Mazda Motor Europe GmbH Vice-président de la communication et des relations publiques, Wojciech Halarewicz. Ajoutant que « cela ouvrirait un deuxième moyen plus rapide d’atteindre la neutralité climatique dans le secteur des transports, ainsi que les progrès de l’électrification ».

Le directeur général d’eFuel Alliance, Ole von Beust, ajoute que «l’objectif principal de l’Alliance eFuel est de soutenir et de renforcer la compréhension des politiques de protection de l’environnement, qui garantissent une concurrence loyale entre les différentes technologies». Rappelant que «les deux prochaines années seront décisives, puisque la Commission européenne passera en revue les principales réglementations dans le domaine de la politique climatique».

