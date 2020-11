Mazda MX-30 contre Honda e. Quel est le meilleur pour vous?

Saviez-vous que cette année, une voiture neuve sur 10 vendue au France était électrique? L’offre est de plus en plus large et intéressante – contrairement au réseau public de recharge qui tarde à répondre aux besoins du marché, mais ce sont d’autres «cinq cents».

Pour revenir aux voitures, deux des offres les plus intéressantes de 2020 arrivent du Japon.

Je parle de Mazda MX-30 C’est de Honda et. Deux tramways conçus pour la ville qui font du design, de la qualité de construction et de leur «zéro émission» leurs principaux arguments.

Nous avons réuni ces deux modèles pour trois raisons: les deux ont un positionnement premium; les deux indiquent des «batteries» dans la ville; les deux coûtent plus de 35 mille euros. De plus, le pari sur le design / style est clair dans les deux modèles: évocateur d’autres temps sur Honda, et clairement alternatif sur Mazda. Malgré ces similitudes, l’approche de Honda et Mazda ne pourrait pas être plus différente.

Conçu pour la ville (et au-delà)

C’était deux semaines 100% électrique pour moi – dans le Ratio Automobile le régime est de plus en plus varié, on coupe le CO 2 . Cependant, avec deux modèles dont l’autonomie est d’un peu plus de 200 km sur une seule charge, des temps difficiles arrivaient pour moi. Ils ne l’étaient pas.

Mes voyages quotidiens, pour me faire une idée, ont lieu entre Lisbonne et la rive sud (Costa da Caparica). C’est donc, dans le pire des cas, 50 km par jour, en comptant déjà les déplacements pour les rendez-vous à l’extérieur du bureau.

J’avoue qu’avoir 200 km d’autonomie n’est pas le scénario idéal, mais ils se sont avérés suffisants. Je me suis habitué à regarder l’autonomie avec une certaine tranquillité d’esprit. Une paix qui n’est possible que pour ceux qui ont un chargeur à la maison ou au travail. Si vous n’avez pas de borne de recharge, à un endroit ou à un autre, il ne sert à rien de continuer à lire ce texte. La mobilité électrique n’est pas encore faite pour vous.

Comme vous le savez, les deux ont un pack de batteries très similaires: batteries lithium-ion d’une capacité de 35,5 kWh. La consommation annoncée sur un parcours mixte est de 18 kWh / 100 km pour la Honda e, et de 19 kWh / 100 km pour la Mazda MX-30 (valeurs en cycle WLTP). Dans les jours que j’ai passés avec ces deux tramways, éminemment circulant en ville (ou dans la circulation), j’ai obtenu 15,4 kWh / 100 km sur la Honda, et 17,9 kWh / 100 km sur la Mazda.

En cas de Honda et, J’ai même réussi à étendre la portée d’une charge au-delà de 220 km. Dans les véhicules électriques, plus ils se déplacent en ville, plus la consommation est faible, contrairement aux voitures à moteur thermique (ou thermiques, si vous préférez). Au Mazda MX-30, en raison de ses dimensions plus grandes, je n’ai pas pu atteindre la portée de 200 km.

Bref, je pourrais, avec n’importe lequel d’entre eux, faire une semaine de travail avec seulement deux charges. Ce que je ne conseille pas, car la vie est faite de circonstances imprévues, et «un bon électrique se charge électrique».

Mêmes piles, formes différentes

Sachant que ces deux tramways ont été conçus pour la ville, les approches sont cependant différentes. Honda aime davantage le centre-ville, tandis que la Mazda MX-30 aime davantage la périphérie. Regardez-les et comprenez pourquoi.

La Honda e est plus petite, plus agile, plus facile à manœuvrer dans les espaces restreints. La Mazda MX-30, quant à elle, vous invite à affronter des pistes comme l’IC19 ou l’A33, en raison de ses dimensions et de sa stabilité plus grandes.

Honda est peut-être la plus complète à cet égard, car elle fait tout bien, que ce soit en ville ou à l’extérieur. Mais la Mazda MX-30 est de nouveau équilibrée en matière d’espace. L’espace intérieur est supérieur sur la Mazda et la capacité de bagages n’est même pas comparable: 366 litres contre 171 litres.

Pouvoir de donner et de vendre. Nous deux

Ils sont électriques et ils ne manquent pas de décision quand l’idée est de faire des feux tricolores une sorte de «mini GP du France». La Mazda MX-30 expédie le 0-100 km / h en 9,7s, tandis que la Honda prend 8,3s dans le même exercice.

Les différences sont justifiées par le poids inférieur et la puissance supérieure de la Honda et: ce sont 155 ch et 355 Nm de couple pour pousser 1527 kg, contre 145 ch et 271 Nm de couple pour tirer les 1720 kg de la MX-30. La vitesse maximale est pratiquement la même pour les deux: 140 km / h (MX-30) et 145 km / h (Honda e) limitée électroniquement. Mis à part les chiffres, ce que nous pensons, c’est que nous avons toujours assez de puissance dans les deux.

Mais pourquoi choisir l’un de ces deux tramways?

Désormais, ils ont dû se demander à plusieurs reprises: «pourquoi vais-je acheter un tramway de 35 000 euros avec seulement 200 km d’autonomie, alors qu’il y en a moins cher avec une plus grande autonomie?».

La réponse est plus simple qu’il n’y paraît. Ce ne sera pas cet électrique qui démocratisera l’accès à la mobilité électrique. Mazda et Honda sont des produits de niche. Ils sont destinés aux utilisateurs qui placent la qualité de construction, le souci du détail et l’exclusivité au-dessus de l’autonomie (ou pour qui l’autonomie n’est pas un problème).

Entrez simplement l’un d’entre eux et vous verrez. La Mazda MX-30 et la Honda sont très éloignées de la Renault Zoe en termes de positionnement.

En outre, il y a le facteur de conception, qui est très fort sur Honda e. En passant, tout le monde regarde. Chaque mois, je conduis des voitures dont les valeurs dépassent parfois 200 000 euros et aucune d’elles ne fait tourner autant de têtes que la petite Honda e.

La Mazda MX-30, malgré les portes arrière à ouverture inversée, fait le contraire. Vous ne voulez pas ressembler à un électrique. Toute la section avant, en raison des formes, nous fait croire qu’un moteur à combustion pourrait vivre en dessous (sa plate-forme est la même que celle des Mazda3 et CX-30) – en fait, en 2022, le MX-30 recevra un moteur Wankel comme prolongateur d’autonomie de batterie.

Incidemment, même la conduite n’est pas comme une électrique. La réponse des commandes et la sensation générale sont plus proches de l’univers des voitures à moteur thermique.

Attention aux entreprises et aux campagnes

Mazda annonce un prix de détail de 34 540 euros pour la version First Edition de la Mazda MX-30 et de 35 250 euros pour la version Excellence sans options. Cet appareil testé par nos soins était un peu plus cher (voir fiche ci-jointe).

Mais il y a une campagne de 3000 euros, qui met le Mazda MX-30 en compétitif 29 2990 euros. Valeur qui pour les entreprises peut descendre en dessous de 23 000 euros, avec toutes les incitations fiscales qui existent pour les entreprises et les entreprises individuelles (ENI). Des incitatifs qui s’appliquent également aux Honda et et tous les véhicules 100% électriques.

Cela dit, les tramways sont de plus en plus intéressants pour les entreprises. Quant aux particuliers … comme l’a dit un jour l’ancien Premier ministre António Guterres: «c’est faire le calcul».