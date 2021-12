Mayim Bialik et Ken Jennings continueront d’héberger Jeopardy ! À travers la saison 38

Peut-être le Péril! Les producteurs sont satisfaits de la façon dont les choses se passent actuellement avec l’émission, car la décision a été prise de garder Mayim Bialik et Ken Jennings à bord en tant qu’hôtes, au moins pour le reste de la saison en cours. Après le bref mandat de l’ancien animateur et producteur exécutif Mike Richards, il a été annoncé que Bialik et Jennings seraient les hôtes en alternance jusqu’à ce qu’un nouvel hôte permanent soit nommé. Il a d’abord été déclaré qu’ils serviraient à ce titre jusqu’à la fin de l’année, et cela a maintenant été prolongé jusqu’en juillet 2022 au moins, à la fin de la saison 38.

« Nous sommes ravis de vous faire savoir que notre équipe excellente et expérimentée devant et derrière la caméra se poursuivra jusqu’en 2022 : @missmayim et @kenjennings partageront les tâches d’hébergement jusqu’à la fin de Péril! La saison 38, et Michael Davies restera en tant que producteur exécutif », a déclaré un tweet publié par le compte Twitter officiel de l’émission.

Personne ne s’attendait à ce que trouver un successeur à Alex Trebek soit facile, mais la recherche du prochain Péril! hôte a été un peu un fiasco. Le plan qui a été annoncé pour la première fois était qu’une série d’hôtes invités en alternance seraient amenés, chacun d’eux étant considéré par les producteurs comme quelqu’un qui pourrait potentiellement obtenir le poste à temps plein. L’une des premières controverses à survenir a été le snob perçu par les fans contre LeVar Burton, qui faisait campagne pour héberger l’émission après qu’une pétition populaire l’a appelé à le faire. Burton a finalement été nommé hôte invité, mais avec un nombre limité d’épisodes. Il a depuis déclaré que le travail n’était pas ce qu’il pensait qu’il serait et poursuit maintenant un Trivial Pursuit jeu télévisé à la place.

En fin de compte, le producteur exécutif de l’époque, Mike Richards, annoncerait à la fin de cette série d’hôtes invités qu’il commencerait personnellement à héberger Péril! à temps plein. Cela a immédiatement suscité la réaction de nombreux téléspectateurs qui ne pensaient pas que Richards était fait pour le poste, et en allant avec quelqu’un de leur propre équipe, cela a également rendu l’ensemble du processus d’hôte invité inutile. Mais les problèmes ne feraient qu’augmenter à partir de là.

Après que Richards ait commencé à occuper son nouveau poste, des commentaires gênants d’un podcast qu’il avait précédemment hébergé ont été révélés et un mouvement sur les réseaux sociaux a appelé à son licenciement. le Péril! l’équipe a acquiescé et Richards a démissionné de son poste d’hôte quelques jours seulement après avoir commencé. Il est d’abord resté dans son rôle de producteur exécutif, mais avec une controverse continue, il a finalement été licencié de ce poste également. À ce moment-là, c’était de retour à la planche à dessin, et le Péril! les producteurs ont probablement pensé qu’il était sûr, pour l’instant, d’opter pour deux noms qui figuraient parmi les hôtes invités les plus populaires.

Mayim Bialik a publiquement exprimé son souhait d’héberger Péril! à temps plein. C’est un bon signe que l’émission la garde comme l’un des deux hôtes « invités » pendant un certain temps encore, il semblerait donc qu’elle ait une bonne chance d’obtenir l’invitation à rester dans ce concert. Il est tout aussi possible que Bialik et Jennings puissent continuer à échanger des fonctions d’hébergement dans un avenir prévisible.





