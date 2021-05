Mayim Bialik espère faire une déclaration avec ses tenues comme « Jeopardy! » invité

Mayim Bialik parle de tout « Jeopardy! » avant son concert d’hôte qui débutera lundi.

Au cours d’une courte vidéo publiée sur le site officiel «Jeopardy!» Chaîne YouTube samedi, l’ancienne star de «Big Bang Theory», également titulaire d’un doctorat. en neurosciences, a parlé des choix vestimentaires qu’elle a faits dans l’émission dans une interview exclusive.

«C’est en fait quelque chose qui me passionne instantanément», a-t-elle déclaré. «Bien que les femmes soient accomplies dans de nombreux domaines et que nous ayons apporté tellement de changements dans la façon dont nous sommes représentés et comment nous sommes perçus, c’est en grande partie une période déroutante, je pense encore pour les femmes en termes de ce que nous attendons de nous. j’aime et ce que les gens pensent quand on s’habille d’une certaine façon ou non. »

Pour Bialik, 45 ans, cependant, elle avait une certaine esthétique en tête lorsqu’il s’agissait de choisir sa garde-robe pour son passage en tant qu’hôte invité.

«Je voulais vraiment ressembler à l’universitaire pour lequel j’avais été formé», a-t-elle expliqué. «Et pour moi, cela signifie une certaine formalité et un décorum. Et aussi en grand respect pour Alex Trebek, l’image que j’ai de lui est dans un costume, c’est «blazer’d».

Elle a pu trouver sa propre version de la façon dont elle percevait le style de feu Alex Trebek, ajoutant: «Ce n’est pas parce que j’essaie de ressembler à un homme, ou parce que je veux avoir l’air masculin, je voulais choisir des choses qui étaient flatteuses et dans laquelle je me sens à l’aise et en tant qu’actrice, vous ne pouvez presque jamais avoir ces choses. Et je voulais aussi apporter un peu de flair, mais pas trop.

Mayim Bialik comme « Jeopardy! » invité.

« Péril! » / Twitter

Bialik, qui a deux enfants – Frederick et Miles – a également été interrogée sur la réaction de ses fils à la nouvelle qu’elle serait l’hôte invitée du jeu télévisé emblématique.

«Mon fils aîné est celui qui a dit à l’origine ‘Saviez-vous qu’ils recherchaient’ Jeopardy! ‘ hôtes? J’ai vu sur Internet que vous devriez peut-être le découvrir », a-t-elle déclaré. «Donc, il était vraiment, vraiment fier. Il est très, très excité. Lui, à son âge, connaît l’impact de ce spectacle. Mon enfant de 12 ans est un peu moins fasciné en général par le fait que je sois dans l’industrie, mais je pense qu’il sait que c’est une chose très emblématique. Et surtout, il critiquera ce à quoi je ressemble parce que c’est ce que font les enfants de 12 ans.

Peu de temps après avoir été annoncé qu’elle rejoindrait Ken Jennings et Aaron Rodgers dans une longue liste d’hôtes invités à intervenir après la mort de Trebek, elle a parlé de l’excitation qu’elle ressentait pour le concert ainsi que de ce que les fans pourraient attendez d’elle en tant qu’hôte invité dans une déclaration par e-mail à AUJOURD’HUI.

« C’est un honneur incroyable d’être même mentionné dans la même phrase que » Jeopardy! » et je suis particulièrement honoré de pouvoir représenter des femmes qui aiment les jeux télévisés et les faits et tout ce qui est geek – surtout quand ils se combinent avec quelque chose d’aussi divertissant que ‘Jeopardy!’ « , a déclaré Bialik.

Elle a également rendu hommage à Trebek dans sa déclaration, ajoutant: «Il était vraiment l’hôte par excellence. Il était sympathique mais pas trop amical; il était intelligent mais pas inaccessible. Il avait un sourire chaleureux et un grand sens de l’humour et il était incroyablement professionnel. «

En mars, Bialik a partagé un premier aperçu de son passage en tant qu’hôte invité pour une série d’épisodes. Elle a cassé un selfie portant le même chemisier à nœud vert coiffé d’un blazer pied-de-poule tout en enfilant une paire de lunettes à monture métallique.

«Nous avons passé une très bonne journée de travail. @jeopardy #wow », a-t-elle sous-titré la photo.

Bialik accueillera « Jeopardy! » du 31 mai au 11 juin.