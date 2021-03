Mayim Bialik dit qu’elle a eu «  beaucoup de mal  » à lancer un redémarrage de «  Blossom  »

Les redémarrages abondent à la télévision ces jours-ci, mais toutes les émissions bien-aimées ne sont pas garanties une seconde vie.

C’est une vérité que Mayim Bialik et le créateur de « Blossom », Don Reo, découvrent, alors qu’ils tentent de convaincre un réseau d’accepter une réunion / redémarrage limité avec eux en charge.

Ted Wass, Joey Lawrence, Michael Stoyanov et Mayim Bialik ont ​​joué dans « Blossom » dans les années 1990. NBC

Comme Bialik l’a déclaré à Entertainment Weekly, « Don Reo et moi avons un redémarrage limité que nous aimerions faire. »

Mais, a-t-elle ajouté, «nous avons eu beaucoup de mal à intégrer notre réseau».

« Blossom » a été diffusé de 1990 à 1995 sur NBC. Ses co-stars comprenaient Joey Lawrence, Jenna von Oÿ, Ted Wass et Michael Stoyanov.

Au fil des ans, le casting s’est réuni hors caméra pour poser sur plusieurs photos amusantes, dont un tournage en 2017 pour EW.

Bialik, 45 ans, qui joue maintenant sur « Call Me Kat » de Fox, a toutes sortes d’idées sur ce que Blossom ferait plus de 25 ans après la finale.

Elle serait probablement « une avocate des droits civiques ou une personne travaillant avec des enfants qui ont été retirés de chez eux. Elle ferait quelque chose d’humanitaire », a déclaré Bialik.

Elle n’est pas au-dessus de contacter les fans pour montrer aux réseaux à quel point ils s’intéressent vraiment. «À un certain moment, je pourrais simplement lancer une campagne de fans pour voir si nous pouvons le faire parce que nous aimerions absolument que les gens voient où sont ces personnages», a-t-elle déclaré.

Bialik dit qu’il y a une « idée bien formée » pour un redémarrage « Blossom ». Matt Winkelmeyer / Getty

« (Reo) et j’en ai parlé et nous avons en quelque sorte décidé, après des années à essayer de travailler là-dessus, que je le dirais probablement à voix haute », a-t-elle ajouté. « Nous avons une idée bien formée et nous aimerions que quelqu’un nous laisse le faire. »

Au moins pour le moment, les fans peuvent trouver des rediffusions du « Blossom » original sur Hulu; ils sont récemment revenus sur le streamer.

Les chapeaux de disquette emblématiques de Blossom ne seront pas de retour, même si la série connaît un renouveau. Alice S. Hall / NBC

Mais s’il y a une chose qu’un redémarrage ne comportera pas, ce sont les chapeaux de disquette emblématiques de Blossom.

«Je ne devrais pas être vue dans ces chapeaux», dit-elle. « Je l’ai fait une fois et j’ai fini. D’autres personnes peuvent les porter mais je n’en porterai plus jamais. »