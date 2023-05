Mayim Bialik Comedy Call Me Kat annulée chez Fox après trois saisons

Appelez-moi Kat est la dernière série populaire à recevoir la hache, avec Fox appelant l’heure de l’émission comique après trois saisons. La nouvelle de l’annulation a été révélée par The Hollywood Reporter et survient immédiatement après la diffusion de la finale de la troisième saison. La série est la dernière des émissions de Fox à mordre la poussière, suite à l’annonce récente que 9-1-1 est également abandonné, bien que cette série se dirige potentiellement vers une nouvelle maison. Une déclaration publiée par Fox a déclaré:





« Nous sommes très fiers de ‘Call Me Kat.’ Mais, malheureusement, la réponse du public n’a pas été aussi forte que nous l’avions espéré. Nous sommes reconnaissants pour notre partenariat avec Warner Bros. Television, That’s Wonderful Productions, Sad Clown Productions, BBC Studios, Mayim Bialik, Jim Parsons et l’ensemble du casting. et son équipe pour leur travail et leur dévouement à « Call Me Kat ».

La série met en vedette Mayim Bialik et s’inspire de la sitcom britannique Miranda, à propos d’une femme qui lutte pour prouver qu’elle est capable de vivre une vie heureuse alors qu’elle approche de la quarantaine en tant que femme célibataire. Le casting de la série comprend également Cheyenne Jackson, Julian Gant, Kyla Pratt et Swoosie Kurtz. L’année dernière, la série a été frappée par une tragédie lorsque le habitué de la série Leslie Jordan est décédé après être tombé malade au volant de sa voiture et l’avoir écrasée dans un immeuble.

L’émission commençait déjà à voir ses cotes d’écoute baisser, et on pense que la grève des scénaristes de la WGA a peut-être été le décideur final de l’annulation de l’émission.





La mort de Leslie Jordan a été un coup dur pour la série.

Renard

La nouvelle de la mort inattendue de Leslie Jordan est revenue en octobre 2022, mais l’acteur a continué à apparaître à l’écran en tant que Phil dans Appelez-moi Kat jusqu’à son dernier épisode le 1er décembre. Un mois plus tard, la sortie du personnage a été abordée dans la série, Bialik parlant à EW de la perte de Jordan pour montrer

« C’était une personne fabuleuse, fabuleuse. Et la capacité à la fois de le célébrer et de l’honorer d’une manière que nous espérons respectueuse était vraiment notre objectif. Pour nous, nous sommes toujours en deuil. Le deuil est un processus complet, et je pense il y a un niveau d’authenticité que nous sentons que nous voulons avoir en tant qu’acteurs. Et je suis reconnaissant que Warner Brothers et Fox et Jim et Maria aient pu nous laisser avoir cela. Nous sommes humains et nous avons perdu notre ami. Nous avons perdu notre petit copain »

Bien que le décès de Jordan n’ait pas fait partie intégrante de l’annulation de la série, la perte d’un tel personnage préféré des fans, en plus des autres problèmes rencontrés par la série, n’aurait certainement pas aidé une cause de renouvellement. Bien qu’il y ait toujours une chance que la série connaisse un renouveau dans le futur, pour l’instant, Appelez-moi Kat a livré son dernier rire. Pour ceux qui veulent revivre la série, ou la regarder pour la première fois, elle est actuellement en streaming sur Hulu.