Mayim Bialik aborde la controverse sur Jeopardy ! Concert d’hébergement

Intérimaire Péril! l’hôte Mayim Bialik a fait un excellent travail sur Péril! de l’avis de nombreux téléspectateurs, mais le La théorie du Big Bang star obtenir le concert n’a pas été sans controverse. Bialik avait déjà été critiquée lorsqu’elle avait révélé dans un livre qu’elle n’avait pas fait vacciner ses enfants en tant que nouveau-nés, et bien qu’elle ait depuis précisé qu’elle n’était pas une « anti-vaxxer », elle a été étiquetée comme telle par nombre de ses détracteurs. pendant des années.

Lorsque Bialik servait de Péril! hôte invité, certaines personnes sur les réseaux sociaux ont appelé à son licenciement en raison de ses opinions perçues sur les vaccinations. Bialik a remarqué le contrecoup et en a récemment parlé dans une interview pour le podcast TV Top 5 du Hollywood Reporter. Bien que cela ne semble pas être une expérience amusante pour Bialik, elle note comment elle en a tiré des leçons et pense qu’elle l’a bien gérée. Comme elle le dit à propos de ses critiques sur les réseaux sociaux :

« Oh, ils ont passé un bon moment ! Et écoutez, je pense que c’est vraiment incroyable. Et c’était une tournure des événements absolument fascinante d’être en quelque sorte ratissé sur les braises pour littéralement des choses que j’ai dites et dont j’ai parlé . Vous voyez ce que je veux dire ? Je veux dire, j’ai littéralement écrit un livre. Comme, tout est là, et je pense que ça a été une grande courbe d’apprentissage, mais aussi une leçon d’humilité. J’ai l’impression de l’avoir surmonté au mieux de mes capacités. C’était vraiment embarrassant d’être sur CNN à propos d’être l’hôte de Jeopardy! parce que mes enfants n’ont pas été vaccinés lorsqu’ils étaient nouveau-nés.

Au bout du compte, Bialik se rend compte qu’elle ne remportera pas plus de 100 % des Péril! public. Elle pense que tout ce qu’il y a à savoir sur elle est déjà là et elle restera concentrée sur son travail dans l’espoir que sa performance l’emportera sur ses controverses personnelles.

« Je ne suis pas la tasse de thé de tout le monde, et je comprends tout à fait cela. Mon objectif est de me fondre dans le podium autant que possible et que ce ne soit pas à propos de tous ces autres trucs. Vous ne trouverez pas un humain qui ne ‘ Je n’ai pas quelque chose qu’ils ont dit, fait ou pensé, en particulier dans cette industrie où tout est documenté et documentable. Vous savez, c’est ce qui est bien avec moi. Je n’ai vraiment pas de secrets, les gens. Tout est là, et j’ai déjà fait une vidéo YouTube à ce sujet. »

Pour en savoir plus sur le point de vue de Bialik sur les vaccins directement depuis le Péril! elle-même, vous pouvez regarder la vidéo YouTube susmentionnée ci-dessous. Elle explique qu’elle n’a « jamais dit une seule fois que les vaccins n’avaient pas de valeur, n’étaient pas utiles ou n’étaient pas nécessaires – parce qu’ils le sont ». Bialik précise également que ses enfants étaient vaccinés, mais que cela s’est produit plus tard que les autres enfants en raison de préoccupations concernant les allergènes contenus dans les vaccins. Elle a également fait part de son intention de se faire vacciner contre le Covid-19 avec ses enfants.

Il a déjà été signalé que Mayim Bialik et Ken Jennings continueraient d’échanger les tâches d’hébergement pendant le reste de la saison 38 de Péril!. Ils serviront à ce titre jusqu’à la fin du tournage en juillet. Un hôte permanent n’a pas encore été nommé, mais l’un de ces deux-là pourrait très bien finir par décrocher le poste à plein temps. Il est également possible qu’ils continuent à servir de co-hôtes sur une base permanente.

Bialik et Jennings avaient tous deux servi d’hôtes invités aux côtés de nombreuses autres célébrités après le décès d’Alex Trebek. Le producteur exécutif Mike Richards s’est initialement annoncé comme le prochain hôte permanent avant de se retirer peu de temps après en raison d’un contrecoup généralisé. Bialik était initialement à bord pour servir d’hôte pour les différents tournois et émissions spéciales aux heures de grande écoute.





