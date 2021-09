Mayday, une version féministe du Magicien d’Oz

Avec des expériences avec des auteurs tels que Noé baumnach et Greta gerwig, avec qui il a réalisé des productions aussi mémorables que Françoise Ha et Dame oiseau, prélèvement Sam Il a fait carrière comme directeur de la photographie pour des productions plus indépendantes. Dans ce contexte, lorsque votre partenaire, Karen cinorre Elle a décidé de faire son premier long métrage, il était trop vieux pour qu’elle parte à sa recherche, qui avait l’expérience nécessaire pour l’aider, mais aussi parce qu’il allait être celui qui la comprendrait le mieux pour comprendre sa démarche.

Ainsi est né le projet de Au secours, qui a été forgé lors d’une visite en Croatie où Levy tournait un documentaire et a fini comme l’endroit où ils ont passé leurs vacances avec Cinorre. A partir de ce moment, ils ont compris que c’était le paysage idéal pour raconter cette histoire qui mêle réalisme magique et séquences d’action, et que Prélèvement défini comme une version de Le magicien d’Oz avec une perspective féministe. De plus, il a reconnu qu’il y a des influences de Alice au pays des merveilles, mais a souligné qu’au moment de la clôture du projet, dont la plupart « Ils parlaient » donner forme à ce film était la danse. « Nous vivons ensemble, à New York, et il y a tellement de bons danseurs dans la ville et nous aimons la danse », il a compté.

« Ce qui est amusant avec la danse, c’est que l’esthétique de la danse, les corps en mouvement, c’était notre principale référence. Nous avons vu des films et des photos, mais nous avons essayé de ne pas trop en faire, car c’est tellement facile de recommencer à recréer essentiellement la même chose. », il a affirmé Sam. Dans une interview avec Divulgacher, le réalisateur a évoqué ce que c’était que de partager le tournage avec sa femme et a expliqué ce que les téléspectateurs peuvent s’attendre à voir Au secours. Pour le moment, sa première ne sera vue qu’aux États-Unis (à partir du 1er octobre), mais après l’acquisition de Photos de Magnolia En tant que distributeur, on s’attend à ce qu’il commence à avoir un plus grand voyage sur différents marchés à travers le monde.

Il a des éléments de réalisme magique, d’une certaine manière. Comment était-ce de penser cela à travers l’objectif ?

Tout le monde n’en parle pas, Au secours en tant que film, il est censé défier la gravité. Notre objectif était que ce soit sublime. C’est un film sur le fait de ne pas abandonner la vie. Une femme essayant de surmonter les abus. C’est un film très physique, comme surréaliste, d’action, il y a beaucoup d’action. Pour les gens qui aiment l’action, il y a des choses pour eux. Nous recherchons de beaux endroits pour présenter des combats et des balades à moto, des courses en forêt et des gens qui nagent dans l’océan.

La Croatie devient un autre personnage…

On pense toujours à la Croatie. Il y a de nombreuses années, j’y ai fait un documentaire. Karen cinorre et je suis un couple et à ce moment-là il est venu me rendre visite et ensuite nous sommes restés en vacances. Nous aimions le pays, les gens et cette sensibilité artistique des peuples d’Europe de l’Est. Karen je commençais à rêver Au secours, et il nous a parlé. Nous avons donc toujours pensé à elle. Lorsque Au secours devenu réalité, nous sommes revenus. Nous avons eu un grand producteur croate, Danijel pek, qui nous a montré la ville, et en particulier nous nous sommes beaucoup concentrés sur l’histoire. Non seulement cela a fonctionné, mais cela a dépassé nos attentes et, comme vous le dites, c’est devenu un personnage de plus.

Il y a un certain air Wes Anderson dans l’esthétique et les personnages. De quels films avez-vous parlé quand il s’agissait d’être inspiré pour faire Mayday ?

On ne parle jamais de Wes Anderson, vraiment. Le seul film dont nous avons parlé était un film russe de Elen klimov, Com et voir. C’est le film qu’on a regardé et il nous a inspiré, sans trop chercher à le regarder. En particulier, nous avons vu les explosions, il y a beaucoup d’explosions dans Au secours. Les explosions que vous voyez dans Viens et vois Ce ne sont pas ceux que l’on voit habituellement dans un film hollywoodien, pleins d’essence, ils sont oranges, gros, musclés. Les nôtres étaient plus calmes et plus effrayants, sombrement mondains. C’est ce que nous avons montré à l’équipe des effets spéciaux pour tout planifier, ce qui a été fait devant la caméra.

C’est un film d’action, mais sans trop de violence. Parce que?

C’est quelque chose de Karen. Quand on tire sur des soldats ou quoi que ce soit, c’était important pour elle que ce ne soit pas… Je ne sais pas si je dois lui parler de violence pornographique, ce que l’on voit beaucoup dans les films d’action. Beaucoup de sang et de tripes, juste parce que. C’était quelque chose de plus par goût personnel mais c’est aussi pour donner du crédit au public qui sait ce qui se passe et vous n’avez pas à tout montrer. Et il s’agit aussi d’une personne qui surmonte les abus, grandit, survive et trouve sa voix.

Le féminisme Mayday

L’un des points les plus importants pour le réalisateur du film était d’inverser les tropes d’action. Contrairement à la plupart des films dans lesquels les personnages masculins sont les héros qui doivent sauver une demoiselle en détresse, Au secours cherche à démontrer que les personnages féminins peuvent occuper ces rôles de manière optimale.

« Avec Karen Nous sommes ensemble depuis longtemps et je ne peux pas vous dire combien de fois nous avons fini de regarder un film, je lui dis quelque chose que j’ai aimé, et elle dit : ‘Je suis d’accord, mais il n’y avait pas de femmes dans le film. Ou ils étaient stupides, il n’y a rien… Ils sont passifs.’ Ils sont la mariée. La mariée morte à venger, qui est un trope très courant, la fille morte, la femme morte », il a compté Prélèvement. De plus, il a assuré : « Tous les films de guerre auxquels vous pouvez penser, ils n’ont presque pas de femmes. Je dois admettre que c’est quelque chose auquel je n’ai pas pensé avant des années et des années avec lesquelles je me suis disputé Karen sur les films, et quand il m’a donné le script, j’ai été choqué « .

