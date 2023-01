Mayans MC se terminera avec la cinquième saison à venir

FX apporte Mayas MC a une fin. THR rapporte que le Fils de l’anarchie Le spin-off devrait officiellement se terminer avec sa cinquième saison à venir. La nouvelle du renouvellement de la série pour la saison 5 remonte à l’été dernier, bien qu’il n’ait pas été révélé jusqu’à présent que la série était terminée. On ne sait pas non plus quand exactement la saison 5 arrivera, même si elle devrait être diffusée sur FX cette année.





« Les Mayas se sont battus pour le respect, le territoire et le pouvoir au cours de quatre saisons intenses qui ont préparé le terrain pour une cinquième saison explosive qui mettra à l’épreuve leur survie même sous la direction nouvellement revendiquée de ‘EZ' », a déclaré le président de la programmation originale de FX Entertainment, Nick Grad, a déclaré lorsque l’émission a été renouvelée pour la saison 5. « Elgin James et l’équipe créative, les brillants acteurs, l’équipe et nos partenaires de 20th Television ont incité les fans à revenir pour plus et nous sommes prêts à faire ce trajet avec eux pour une autre saison . »

James a également déclaré dans un communiqué à ce moment-là: « J’ai hâte de voir ce que nous pouvons créer ensemble à l’avenir. Et chaque membre du Mayas famille, de notre haut de la feuille d’appel à nos assistants personnels et chaque personne entre les deux a mis son sang et sa sueur à faire Mayas quelque chose de spécial sur le plateau et à l’écran.





Mayans MC atteint la fin de la route

Tandis que Mayas MC ne durera pas aussi longtemps que son prédécesseur, car Fils de l’anarchie a duré sept saisons, cinq saisons est toujours une course respectable. Le spin-off a été créé par Elgin James et Kurt Sutter. Son casting comprend JD Pardo, Clayton Cardenas, Carla Baratta, Michael Irby, Raoul Max Trujillo, Emilio Rivera, Sarah Bolger, Frankie Loyal, Joseph Lucero et Vincent Vargas.

Espérons que l’histoire se déroulera d’une manière qui satisfasse les fans. Pour l’instant, rien n’indique d’autres retombées pour Fils de l’anarchie à suivre, donc cela pourrait finir par servir comme les derniers fans verront de ce monde. Une description officielle de la cinquième et dernière saison est la suivante :

«Une fois le golden boy avec le rêve américain à sa portée, EZ, son frère Angel (Cardenas) et le reste du Santo Padre MC font face à des représailles d’autres chapitres après une tentative infructueuse de s’aligner sous un seul roi. Pendant ce temps, EZ et Angel se sont éloignés de leur père Felipe (Olmos) après une trahison déchirante.

Mayas MC reviendra sur FX avec sa cinquième et dernière saison en 2023.