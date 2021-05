Maya Rudolph est prête à avoir le plus de plaisir à jouer un méchant de Disney dans Désenchanté

Deux fois primé aux Emmy Awards et Demoiselles d’honneur La star Maya Rudolph a rompu son silence en jouant le méchant dans la prochaine suite de Disney Désabusé. L’actrice et comédienne a révélé que, si on lui avait demandé plus tôt dans sa carrière, elle n’aurait peut-être pas envisagé de s’inscrire pour jouer un méchant, mais qu’elle a maintenant hâte de savourer la méchanceté de la pantomime.

«Si cela avait été il y a 15 ans et que quelqu’un me demandait si je voulais être le méchant, j’aurais peut-être été du genre ‘bon sang, je ne sais pas’, mais j’ai appris au cours de mes nombreuses années que le La chose la plus amusante à faire est de jouer à The Most. «

Rudolph a également révélé comment le réalisateur Adam Shankman l’avait approchée pour jouer le rôle dans le film tant attendu Enchanté suite, décrivant à quel point il était gratifiant de savoir exactement pourquoi le réalisateur la voulait pour le rôle.

« C’est agréable d’être dans un lieu de travail où j’ai l’impression que beaucoup de ce que j’ai fait peut parler de lui-même. Donc je n’ai pas à expliquer qui je suis ou ce que je fais. »

Maya Rudolph ne sera cependant pas seule, avec Communauté star Yvette Nicole Brown et Joie La star Jayma Mays s’apprête à la rejoindre en tant que trio de méchants. De plus amples détails sur leurs rôles restent un mystère à l’heure actuelle, mais les histoires de Disney ont souvent un méchant principal au centre avec un sbire sage de chaque côté, et cela pourrait bien être le cas ici.

Sorti en 2007, le premier Enchanté agit à la fois comme un hommage et une parodie des films classiques de Disney et des princesses d’autrefois. L’histoire commence avec la princesse Giselle d’Amy Adams bannie de son royaume par la méchante belle-mère de son amant. Transportée dans le monde réel, en particulier à New York, Giselle doit se frayer un chemin à travers une réalité qui manque d’animaux chantants et d’autres merveilles similaires afin de trouver un moyen de rentrer chez elle. Les choses se compliquent cependant lorsque Giselle rencontre un avocat, Robert (Patrick Dempsey), et se retrouve à tomber amoureuse de lui.

Détails du tracé pour Désabusé sont également actuellement gardés sous clé, bien que l’on pense que l’histoire prendra en compte le temps écoulé depuis la sortie du premier film, la fille de Robert, Morgan, qui aurait été refondue avec une actrice plus âgée.

Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden et Idina Menzel reprendront tous leurs rôles de la première sortie, ainsi qu’Alan Menken et Stephen Schwartz revenant pour écrire les chansons du film, Menken revenant également pour composer la partition. Dempsey a récemment révélé qu’il chanterait et danserait en fait pour la première fois dans le film. « J’ai parlé au réalisateur [Adam Shankman]. L’histoire va de mieux en mieux. Il y a une grande distribution qui se réunit », a-t-il déclaré à propos de la suite de Disney.« Et les numéros musicaux, je peux chanter et danser. Travailler à nouveau avec tout le monde après 14 ans est vraiment passionnant. Nous avons besoin d’évasion en ce moment. Nous avons besoin de ces comédies romantiques et de ces comédies musicales pour sortir les gens du marasme dans lequel nous sommes. «

Désabusé n’a pas encore de date de sortie mais sera diffusée exclusivement sur Disney +. Cela nous vient de Variety.

Sujets: enchanté 2, enchanté