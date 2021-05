Maya Hawke s’inquiétait du tournage pendant la pandémie

Bien qu’il n’y ait pas de signes clairs sur la possible fin proche de la pandémie, l’industrie du divertissement poursuit son travail de production à travers divers studios de cinéma et de télévision. Ces productions incluent « Stranger Things », qui a récemment publié des indices de sa quatrième saison malgré les complications du tournage.

Dans une récente interview avec The Hollywood Reporter, l’actrice Maya Hawke, qui jouait Robin la saison précédente, a partagé ses impressions sur l’étrange processus de tournage selon les protocoles requis pendant la pandémie, révélant qu’elle se sentait « très effrayée » de travailler sans avant. vous avez reçu votre vaccination.

«Je suis allé attendre à l’extérieur des cliniques de vaccination, espérant qu’il y en aurait quelques-uns à revendre. Et finalement il y en avait. Je me suis donc fait vacciner il y a un mois. Et il m’a fallu jusque-là pour me sentir complètement à l’aise. Tout le monde travaillait si dur pour être en sécurité en portant des masques, en se protégeant les uns les autres, en se mettant en quarantaine et en se faisant tester », explique Hawke.

Maya Hawke reconnaît que son travail nécessitait de trop s’exposer, où elle crie constamment sur le plateau avec le risque de changements de fluides, elle a donc été mise en quarantaine et a pris des précautions extrêmes pour ne pas courir le risque d’être infectée, en plus d’avoir peur. infecter quelqu’un d’autre et cela pourrait avoir des conséquences fatales.

« J’ai eu très peur. Que je puisse ou non donner le COVID aux gens lorsqu’ils sont vaccinés est toujours à gagner, donc je suis toujours légitimement préoccupé par ma quarantaine. Mais ce bruit «ah» dans ma tête s’est atténué depuis que j’ai été vacciné », conclut Hawke.

Alors que les détails sur l’intrigue de « Stranger Things » dans sa quatrième saison restent clairs, certains de ses membres de la distribution soulignent que cela pourrait être « la saison la plus sombre de la série jusqu’à présent ». Finn Wolfhard, l’un des principaux protagonistes, a assuré qu’il pourrait éventuellement atteindre le public en 2022. Jusqu’à présent, Netflix ne confirme pas cette information.