Choses étranges la star et fille réelle d’Uma Thurman, Maya Hawke, a répondu favorablement à l’idée de faire partie de la suite souvent rumeur du réalisateur Quentin Tarantino, Kill Bill 3. Alors que le projet est loin d’être confirmé, les fans de la saga de vengeance sanglante de Tarantino ont soutenu à plusieurs reprises Maya Hawke pour un rôle, et bien que l’actrice reconnaisse la futilité de certaines rumeurs, elle déclare qu’elle aimerait cette opportunité.

« Il y a toujours des rumeurs à ce sujet. Quentin a son propre emploi du temps. Il fera ce qu’il veut quand il le veut bien. Mais je l’ai connu toute ma vie et s’il voulait jamais retravailler avec moi, de bien sûr, j’adorerais. »

Maya Hawke a travaillé sous la direction de Tarantino auparavant, en 2019 Il était une fois… à Hollywood, et son désir clair de retrouver le cinéaste séminal vont à merveille avec son soutien retentissant à son égard et son enthousiasme à l’idée de la placer dans un potentiel Kill Bill à trois. « Je pense qu’il s’agit simplement de revisiter les personnages, 20 ans plus tard, en imaginant simplement la mariée et sa fille BB ayant 20 ans de paix », a déclaré Tarantino à propos de l’idée précédemment. « Et puis cette paix est brisée. La mariée et BB sont en fuite. L’idée de pouvoir lancer Uma et elle [real-life] sa fille Maya serait excitante. »

L’idée du troisième film de Tarantino Kill Bill la série est dans l’esprit des cinéphiles depuis Kill Bill : Vol. 1 planté la graine parfaite pour une suite. Ainsi, l’idée qui a germé pendant tout ce temps est que la fille de l’assassin de Vivica A. Fox se lancerait dans sa propre vendetta alimentée par la vengeance contre The Bride (avec beaucoup suggérant Dune star Zendaya pour le rôle), avec Maya Hawke entrant dans la mêlée en tant que fille de la mariée.

Tandis que Quentin Tarantino a déclaré qu’il prévoyait de faire un seul film de plus avant de s’éloigner du cinéma, il a taquiné que son chant du cygne pourrait en effet être Tuer Bill 3. « Eh bien, il se trouve que j’ai dîné avec Uma Thurman hier soir … J’ai une idée de ce que je ferais », a déclaré le réalisateur en parlant avec Andy Cohen pour une interview sur Andy Cohen Live. « C’était tout, c’était la conquête de ce concept, qu’est-il arrivé exactement à la mariée ? Et est-ce que je veux faire ? Parce que je ne voudrais pas juste proposer une aventure coquine. Elle ne mérite pas ça, tu sais , la mariée s’est battue longtemps et durement. Mais maintenant j’ai en fait une idée qui pourrait être intéressante. Je ne le ferais pas avant un petit moment. Ce serait dans au moins trois ans, ou quelque chose comme ça, mais c’est définitivement dans les cartes. »

Plus récemment, interrogé à nouveau sur le projet récemment, Tarantino a de nouveau suggéré que la suite pourrait certainement être envisagée. « Pourquoi pas ?… Mais d’abord, je veux faire une comédie », a-t-il déclaré le mois dernier. « Ce n’est pas comme mon prochain film. C’est un morceau de quelque chose d’autre que je pense faire – et je ne vais pas décrire ce que c’est. Mais une partie de cette chose, il est censé y avoir un western spaghetti dedans . »

Maya Hawke quant à elle retrouvera bientôt le rôle de Robin Buckley dans Netflix Choses étranges saison 4. Cela nous vient de The Guardian.

Sujets : Kill Bill 3, Kill Bill