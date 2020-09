Maya Hawke: fille d’Ethan Hawke & Uma Thurman sur ses troubles de lecture

07.09.2020 à 08h47

La jeune actrice avait des difficultés à lire même lorsqu’elle était enfant. Mais elle n’en souffre pas beaucoup, affirme la fille d’Ethan Hawke et Uma Thurman lors d’une conférence de presse.

L’actrice américaine Maya Hawke (22 ans) a fréquenté une école spéciale lorsqu’elle était enfant en raison d’un trouble de la lecture.

“Il m’a fallu beaucoup de temps pour apprendre à lire et je suis encore limité”, a déclaré la jeune actrice (“Stranger Things”, “Once Upon a Time in Hollywood”) dans une interview à la radio NPR. Maya Hawke est la fille des acteurs hollywoodiens Ethan Hawke et Uma Thurman.

Maya Hawke n’en souffre pas

Cependant, elle ne souffre pas de ses troubles d’apprentissage: «Je dirais qu’à bien des égards, c’est l’une des grandes bénédictions de ma vie».

Sa limitation à capturer des histoires l’a rendue d’autant plus déterminée à aimer, comprendre et grandir dans ces histoires.

C’est Maya Hawke

Les parents de Maya se sont rencontrés sur le tournage de “Gattaca” en 1997 et se sont mariés en mai 1998. Hawke a commencé à jouer au lycée et a ensuite assumé des rôles mineurs. Dans la troisième saison de la série de science-fiction “Stranger Things”, elle a joué le vendeur de crème glacée Robin.

Elle a joué le rôle de Linda Kasabian dans “Il était une fois à Hollywood” de Quentin Tarantino.

