Maya Hawke dit que ses parents voulaient la protéger d’agir

Après des débuts prometteurs dans la mini-série de la BBC « Little Women » en 2017, l’actrice Maya Hawke a fait en 2019 son premier grand rôle à travers la série exclusive Netflix « Stranger Things » reprenant le personnage de Robin, qui a rapidement gagné l’affection des fans.

Le parcours d’acteur de la jeune actrice, qui a peu à peu capté l’attention du public, est dû en grande partie à ses parents, qui à eux seuls sont déjà deux forces très renommées dans l’industrie hollywoodienne : Ethan Hawke et Uma Thurman, qui, selon elle, ils ont essayé de la protéger de « tomber dans le théâtre ».

Maya Hawke, qui joue maintenant dans le nouveau film de Sofia Coppola « Mainstream », a partagé quelques mots sur sa relation avec ses parents et la réaction qu’ils ont eue lorsqu’elle a décidé de suivre ses traces d’actrice.

« Ils étaient très prudents quant au côté vie publique du métier d’acteur et aux difficultés que cela comporte », a déclaré Hawke lors d’une conversation avec The Guardian sur la façon dont ses parents ont réagi à son choix de profession, notant qu’ils ont tous deux essayé de la protéger. possibilité de manquer à leur intérêt d’agir.

«Ils voulaient s’assurer que j’avais une colonne vertébrale suffisamment solide, ma propre passion et mon éthique de travail. Ils ne voulaient pas me mettre dans tous les dossiers rouges et avoir de petits rôles dans leurs films. Une fois que j’étais assez vieux et qu’il était clair que c’était mon choix, ils m’ont soutenu », a déclaré Hawke.

Bientôt, Maya et Ethan Hawke partageront le temps d’un écran en jouant un père et sa fille dans « Revolver », une comédie romantique se déroulant dans les années 1960 dans laquelle la jeune femme incarnera une adolescente déterminée à perdre sa virginité au profit du musicien.George Harrison lorsque les Beatles ont fait une escale inattendue dans la proche Alaska.