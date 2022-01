Maya Angelou devient la première femme noire présentée dans les quartiers américains

La Monnaie des États-Unis a annoncé lundi avoir commencé à expédier des quartiers à l’effigie de la poète Maya Angelou, les premières pièces de son programme American Women Quarters.

Angelou, un auteur américain, poète et militant des droits civiques, s’est fait connaître avec la publication de « Je sais pourquoi l’oiseau en cage chante » en 1969. Angelou, décédé en 2014 à l’âge de 86 ans, a été honoré de la Médaille présidentielle de Liberté en 2010 par le président Barack Obama.

Le motif du quartier représente Angelou avec les bras tendus. Derrière elle, un oiseau en vol et un soleil levant, des images inspirées de sa poésie.

Les premiers trimestres du programme American Women Quarters de l’US Mint mettront en vedette la regrettée auteure et poète Maya Angelou. usmint.gov

Le programme de la Monnaie publiera 20 trimestres au cours des quatre prochaines années, honorant les femmes et leurs réalisations dans le façonnement de l’histoire du pays.

Les autres lauréats en 2022 seront la physicienne et première femme astronaute Sally Ride, et Wilma Mankiller, la première femme chef principale de la nation Cherokee. Nina Otero-Warren, leader du mouvement pour le droit de vote au Nouveau-Mexique et première femme surintendante des écoles publiques de Santa Fe, et Anna May Wong, première star de cinéma sino-américaine à Hollywood seront également honorées cette année.

La sénatrice Catherine Cortez Masto, D-Nevada, le parrain sénatorial de la législation ordonnant à la Monnaie d’émettre les quartiers honorant les femmes, a applaudi la sélection d’Angelou par la Monnaie pour la première pièce.

« Cette pièce permettra à des générations d’Américains de découvrir les livres et la poésie de Maya Angelou qui parlent de l’expérience vécue des femmes noires », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

La secrétaire au Trésor Janet Yellen, la première femme secrétaire au Trésor du pays, a déclaré : « Chaque fois que nous redessinons notre monnaie, nous avons la chance de dire quelque chose sur notre pays… Je suis très fier que ces pièces célèbrent les contributions de certains des Les femmes les plus remarquables d’Amérique, dont Maya Angelou.

L’administration Biden a annoncé peu après son entrée en fonction il y a un an qu’elle prévoyait de remplacer le portrait d’Andrew Jackson sur le billet de 20 € par l’abolitionniste Harriet Tubman, une dirigeante du chemin de fer clandestin. Cependant, depuis cette annonce, l’administration n’a fourni aucun autre détail sur ses plans.

