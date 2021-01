May Calamawy rejoint le casting de Moon Knight, la nouvelle série Marvel

La star de Ramy, May Calamawy, arrive dans l’univers cinématographique Marvel. L’actrice rejoindra Oscar Isaac dans le cadre du casting de Moon Kinght, la nouvelle série originale de Disney Plus.

Moon Knight est l’une des 11 séries Marvel que Disney a annoncé pour la première entre 2021 et 2022. Ce sera l’une des productions originales qui présentera des personnages de la franchise jamais vus à l’écran.

Mai Calamawy est une actrice de 35 ans née à Barein, un pays du Moyen-Orient. Elle s’est surtout fait connaître pour avoir joué dans la série télévisée Hulu Ramy, aux côtés de Ramy Youseff. Il a également participé à d’autres émissions de télévision telles que The Long Road Home, The Brave et Madame la secrétaire.

Pour le moment, on ne sait pas quel personnage jouera dans Moon Knight. Calamawy est le deuxième acteur confirmé, en plus d’Oscar Isaac dans le rôle principal. La série sera produite par Doug Moench et dirigée par Jeremy Slater, créateur de The Umbrella Academy.







Oscar Isaac Il assumera le rôle de Marc Spector, également connu sous le nom de Moon Knight. Spector est un ancien agent de la CIA qui a failli être assassiné par un terroriste nommé Bushman. Cependant, il est sauvé dans son agonie par Khonshu, le Dieu de la Lune. De cette façon, il a acquis des capacités incroyables mais quatre personnalités différentes ont du mal à dominer son corps.

Quand Moon Knight est-il présenté en première sur Disney Plus?

Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie confirmée pour Moon Knight, mais il a été annoncé qu’il arrivera sur l’écran de Disney Plus dans la seconde moitié de 2021.