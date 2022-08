Maxi Ghione et Claribel Medina brillent dans Trois vies pour Oswald, une comédie hypnotique

THÉÂTRE ARGENTIN

Dirigés par Christian Ortiz, ils présentent de nouveaux spectacles tous les jeudis d’août et de septembre au Teatro Premier. Ce sont les forces et les faiblesses du nouvel ajout au panneau d’affichage de Buenos Aires.

© Agence CedClaribel Medina et Maxi Ghione jouent dans Trois vies pour Oswald.

Il ne fait aucun doute que le théâtre argentin traverse l’un des moments les plus compliqués de ces derniers temps. Après une pause importante forcée par la pandémie, peu à peu de nouvelles parutions commencent à apparaître sur le Panneau d’affichage de Buenos Aires qui proposent une matière renouvelée et qui visent à ramener le public dans les salles. Et c’est sans doute pour cela qu’une bonne partie des propositions du mythique Rue Corrientes sont encadrés à l’intérieur la comédie.

Exemple de ceci est Trois vies pour Oswaldle nouveau pari du théâtre de première de Buenos Aires qui pendant 80 minutes présente une histoire où le plaisir est garanti. L’intrigue tourne autour Osvaldoun bourgeois qui semble avoir trouvé l’amour en Pilier, l’un des avocats les plus prestigieux du pays. Et bien qu’il semble être un mariage consolidé avec deux enfants, le divorce est précipité.

Malgré le fait qu’il soit au chômage, sans partenaire et apathique, « Oswald » garde la porte ouverte en matière de relations amoureuses. Gisèle Oui Jetzabel, deux autres femmes très différentes l’une de l’autre, feront partie de son destin, étant ses compagnes à différentes étapes de sa vie. Constamment, votre routine sera secouée par des changements inattendus, des drames et, surtout, beaucoup d’humour.

Avec livre et adresse Christian Ortis, Maximilien Ghione joue le grand protagoniste de cette œuvre. Mais, contrairement à ce que l’on attend, une seule actrice est capable d’interpréter ces trois profils très différents. Il s’agit de Claribel Médine, avec qui Ghione construit un duo spectaculaire où l’alchimie est palpable et la complicité absolue. Dans Trois vies pour OswaldIls réalisent une performance hypnotique.

La vérité est que l’argument est assez plat. En fait, ce n’est pas trop loin des autres comédies sur le panneau d’affichage de la rue Corrientes telles que Ma mère, ma copine et moi. Malgré le fait que dans les premières minutes, la fiction promet d’être pleine de rebondissements inattendus, au fur et à mesure que l’intrigue progresse, elle devient quelque peu répétitive, presque sans avoir une grande fin. A cela s’ajoute une scénographie austère et un jeu de lumières et de sons qui ne coule pas avec le naturel attendu. En tout cas, ce sont ses propres protagonistes qui obligent le public à faire abstraction de ces défauts, à se concentrer sur un nombre infini d’enchevêtrements vraiment très drôles.

Les artistes sur scène offrent un humour exquis. Avec ingéniosité et éloquence, ils se tiennent devant le public – brisant le quatrième mur à plus d’une occasion – générant de l’empathie avec chacune des séquences. Étant une comédie, il y a de la place pour l’improvisation. Et c’est là que se manifeste la grande capacité de Ghione et Medina à plaire au public, incorporant dans leurs répliques des clins d’œil sur ce qui se passe sous la scène et faisant participer toutes les personnes présentes.

Dans certaines scènes, la répétition de ressources telles que gag qui se répètent plus d’une fois ou le simple fait d’élever la voix dans l’espoir de faire rire le public, peuvent devenir quelque peu agaçants. Cependant, l’intelligence d’une bonne partie des enchères éclipse les moments où elles ne sont pas efficaces. En ce sens, depuis le 11 août, tous les jeudis d’août et de septembre poursuivra ses fonctions dans le théâtre de premièreoutre le fait que les travaux se dérouleront dans un tournée tous les week-ends dans différentes villes de la province de Buenos Aires.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂