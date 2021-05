Max Thunder rejoint la liste jouable dans Streets of Rage 4 DLC

Asmodee Lords of Hellas (VF)

un magnifique jeu de controle de zone avec plusieurs manieres differentes de gagner. 1 a 4 joueurs pour des parties entre 1h et 1h30. dans la meme veine que blood rage et cthulhu wars, il ne saamp;#39;agira pas de recolter des points de victoires cette fois ci, mais plutot de remplir laamp;#39;un des objectifs.pour commencer, chaque joueur choisira un heros avec ses propres capacites uniques. chaque heros pourra se developper durant la partie, augmentant ses caracteristiques (commandement, force ou vitesse), recuperer de puissants artefacts, recevoir des benedictions divines, ou recruter une armee.en saamp;#39;inspirant des nombreux jeux de ptis bonzhommes sur une carte, les armees vont saamp;#39;affronter dans une quete de controle. les heros servant a faire pencher la balance. les ressources sont limitees; et vous aller devoir choisir entre utiliser vos cartes de bataille pour vaincre daamp;#39;autres joueurs ou bien pour chasser les monstres neutres.les heros peuvent ainsi gagner en tuant 3 monstres, donc meme avec une petite presence sur la carte, il yaamp;#39;a des manieres plus...risquees de gagner. daamp;#39;autant que ces monstres donnent aussi des artefacts qui vous aideront a revenir dans la partie (ou a garder votre avantage).les quetes rapportent bien sur de la gloire et vont demander du temps et certaines caracteristiques a votre heros afin daamp;#39;etre completees. le jeu en valant toujours la chandelle. en contrepartie, les autres pourront en profiter pour vous peter la gueule mais caamp;#39;est comme ca la grece antique/mecha. mais caamp;#39;est aussi laamp;#39;une des manieres de gagner.construire des monuments de dieux vous apportera de nouvelles capacites. de plus, y envoyer des pretres vous permettra daamp;#39;acquerir des bonus speciaux de ces dieux en question.bon en plus, les monuments ont carrement de la gueule et se construisent en plusieurs parties.les pretres se ramenent lorsque vous mettez un peu la religion en avant dans votre strategie de jeu. en construisant des paamp;#39;tis temples et en les controlant. daamp;#39;ailleurs, en controler plein vous fait gagner.chaque region va permettre de faciliter certaines actions ou tactique. et le terrain aura donc son importance.