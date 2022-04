Max Payne annonce de nouveaux remakes de ses deux premiers volets

Le jeu de tir classique à la troisième personne, »Max Payne », est sur le point de revenir. RemedyDivertissementla société de production à l’origine de la série, vient d’annoncer avoir conclu un accord avec Jeux de rock star pour développer de nouveaux remakes des titres »Max Payne » et »Max Payne 2 : La Chute de Max Payne » pour la nouvelle génération de consoles et de PC.

Remedy et Rockstar ont convenu d’un nouveau contrat d’édition qui verra le studio original derrière la franchise revenir une fois de plus dans les rues sombres de la série pour réinventer ces titres classiques pour du matériel moderne. Remedy développera les remakes, tandis que Rockstar assurera le financement.

« Nous étions ravis lorsque nos anciens amis de Remedy nous ont approchés pour refaire les jeux originaux de Max Payne », a-t-il déclaré. Sam Houser, fondateur de Rockstar Games. « Nous sommes de grands fans du travail que l’équipe de Remedy a créé au fil des ans, et nous avons hâte de jouer à ces nouvelles versions. »

Les remakes des jeux classiques de Max Payne sortiront en un seul titre et utiliseront le moteur Nortlight, le moteur graphique que Remedy a utilisé dans ses deux derniers jeux, » Quantum Break » et » Control » , et qui sera utilisé de la même manière dans son prochain titre »Alan Wake 2 ».

Ce titre sera le premier jeu » Max Payne » à sortir depuis son dernier opus » Max Payne 3 » en 2013, qui a été entièrement développé uniquement par Rockstar Games. Le jeu devrait sortir sur PC, Playstation 5 et Xbox série X|S et il aura le financement d’un titre AAA, donc sa production aura tout à portée de main pour pouvoir se lancer sans aucun inconvénient.

« Max Payne a toujours occupé une place spéciale dans le cœur de tout le monde chez Remedy, et nous savons que des millions de fans à travers le monde ressentent la même chose », a déclaré le PDG de Remedy, Tero Virtala. « Nous sommes très heureux de travailler à nouveau avec nos partenaires de Rockstar Games pour avoir l’opportunité de ramener l’histoire, l’action et l’atmosphère des jeux originaux de Max Payne aux joueurs d’une nouvelle manière. »

L’original » Max Payne » est sorti en 2001 et a été salué pour son gameplay inspiré de John Woo et son style « bullet-time », dans lequel le temps ralentissait alors que les joueurs sautaient dans les airs pour tirer sur les ennemis. L’histoire et l’écriture du jeu axées sur la vengeance ont également été saluées, aidées par son atmosphère sombre et sa présentation élégante.