Max Holloway: 90% des gens savent que j’ai gagné

Il ne manquait pas grand-chose et Max Holloway se serait à nouveau couronné champion des poids plumes à l’UFC 251. Cependant, l’Hawaïen a également perdu lors du match revanche contre Alexander Volkanovski. Du moins en ce qui concerne les juges. Parce que si vous demandez à la communauté des combattants, cela semble différent. Holloway espère maintenant un autre combat pour que tout le monde comprenne qui est vraiment le meilleur combattant.

« Ce n’est pas grave si j’ai gagné le combat », a déclaré Holloway. «Ce qui compte, c’est ce que les gens en pensent. Dana White ne m’appelle pas et ne me demande pas si je pense avoir gagné le combat. Peu importe ce que je pense, mais l’UFC, les fans, le monde, tout le monde peut les voir. 80 à 90% du monde pense que j’ai gagné. Et cela compte. Quel que soit votre poste, vous devez être clair sur la raison pour laquelle vous le faites. C’est une question d’argent et d’entreprise, bien sûr, mais quoi d’autre? Avec moi, c’est le respect. Le respect des collègues. «

Holloway avait l’air beaucoup mieux au début de son match revanche contre Volkanovski et a assuré les premiers tours. Mais ensuite Volkanovski a fait le retour. Dès le troisième tour, l’Australien a marqué des points et a remporté la victoire de justesse à la fin. Une décision qui n’a pas été comprise par de nombreux combattants de l’UFC.

«J’ai vu et entendu mes collègues après le combat. Vous avez risqué votre tête pour moi. Ce n’étaient pas des fans, ce sont des combattants. De vrais combattants. Jorge Masvidal, Nate Diaz, Dustin Poirier, Justin Gaethje, la liste est longue. Même Ali Abdelaziz et les Kawas. Ce sont des gens qui n’arrivent généralement pas à s’entendre sur la couleur du ciel, mais ils se sont mis d’accord sur une chose ce soir-là. «

Non seulement les combattants, mais également divers médias MMA ont évalué le combat pour Holloway et Dana White a également soulevé un troisième combat. Ce n’est qu’avec Alexander Volkanovski que vous êtes tombé dans l’oreille d’un sourd. L’Australien voulait donner une chance à un nouveau challenger après deux combats contre Holloway, probablement Brian Ortega. Pour Holloway, il s’agit de montrer au monde entier qu’il est le meilleur combattant.

«Si c’était Kobe Bryant et Michael Jordan à notre place, ils découvriraient qui est meilleur en dix matchs. C’est la mentalité que je recherche. Et si nous le faisons 100 fois, je serai là. Je vais montrer que je suis meilleur que le gars. C’est ma mentalité. Je ne sais pas pour les autres, mais je sais ce que je veux et quel genre d’héritage je veux laisser derrière moi quand ma carrière sera terminée. «

Holloway n’a probablement pas à faire grand-chose pour la revanche. L’Hawaïen affronte Calvin Kattar le 16 janvier. Une victoire contre l’Américain et Holloway pourrait à nouveau être présélectionnée pour un combat pour le titre.

«Je suis un concurrent. La ceinture est juste là, je ne m’en suis jamais souciée quand je l’ai eue. Je m’en fiche qu’il soit parti. J’en ai cinq dans mon sous-sol. Je suis un combattant et ce type est assis dans un endroit qui n’est pas le sien. Ça ne va pas. On se bat à nouveau? C’est hors de mes mains, mais si je décidais, je le combattrais dix fois par jour si nécessaire. Dix fois par mois. C’est moi, un concurrent. Je suis sur cette terre pour me battre et me mesurer. «

