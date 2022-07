Max Headroom reviendra sur le petit écran dans une nouvelle série sur AMC

Le prochain redémarrage à annoncer est un nouveau Hauteur maximale en préparation chez AMC Networks. Comme indiqué pour la première fois par Deadline, l’acteur original Matt Frewer a signé pour reprendre son rôle de personnage titulaire bizarre dans une toute nouvelle série dramatique. Christophe Canwell (Arrêter et prendre feu) écrit la série et servira de showrunner tandis qu’Elijah Wood et Daniel Noah produiront pour SpectreVision aux côtés d’All3Media. Frewer et Cantwell sont également producteurs exécutifs avec Lisa Whalen.

Le personnage de Max Headroom est une personnalité fictive de l’IA et a été annoncé lorsqu’il est entré en scène pour la première fois dans les années 1980 en tant que premier « présentateur de télévision généré par ordinateur » au monde. En réalité, c’était l’acteur Matt Frewer portant des prothèses devant un écran bleu, bien que de nombreux téléspectateurs aient été trompés à l’époque. Le concept du personnage, créé par l’équipe de George Stone, Annabel Jankel et Rocky Morton, était de faire la satire de la façon dont les personnalités de la télévision de l’époque tenteraient de se faire plaisir auprès des jeunes téléspectateurs.

Max Headroom a fait sa toute première apparition dans le téléfilm de Channel 4 en 1985 Marge maximale : 20 minutes dans le futur, qui lui a servi d’histoire d’origine. Il a enchaîné avec la série télévisée Le spectacle de marge maximale qui a vu l’hôte commenter des vidéoclips et d’autres sujets tout en interviewant des invités spéciaux. Après l’annulation de ce talk-show original, le personnage reviendrait en 1987 pour la série dramatique ABC. Hauteur maximale qui a duré deux ans.

Le personnage est également devenu tristement célèbre après que quelqu’un portant un masque Max Headroom a réussi à détourner des émissions de télévision à Chicago en 1987. Les téléspectateurs ont soudainement vu des images de la personne masquée non identifiée faire une diatribe avant de pouvoir ensuite être vu se faire frapper sur son fesses nues par une femme avec une tapette à mouches. L’alimentation a ensuite été coupée et les responsables n’ont jamais été identifiés pour ce que l’on appelle communément « l’incident de la marge maximale ».

Max Headroom a laissé sa marque dans la culture pop

Max Headroom n’a pas joué dans sa propre série télévisée depuis la fin des années 80, mais les références à la culture pop des décennies suivantes ont maintenu son esprit généré par ordinateur en vie. Il a été présenté dans divers vidéoclips, tels que « Rap God » d’Eminem et « Another Way » de Gigi D’Agostino. Selena Gomez se déguise également en Max Headroom dans sa vidéo pour « Love You Like a Love Song ». Il a également été référencé dans des émissions comme Agents du SHIELD et BoJack Cavalier et le jeu vidéo Désert 3 présente une image de Ronald Reagan conçue pour ressembler à Max Headroom.

Ce n’était peut-être qu’une question de temps avant que le mystérieux Max Headroom ne revienne avec une toute nouvelle série télévisée. Il sera intéressant de voir comment ce personnage se connecte avec les téléspectateurs après des décennies d’avancées technologiques et si le public de 2022 réagira à Max Headroom de la même manière. Dans tous les cas, avec l’acteur original reprenant le rôle, cela vaudra la peine d’être vérifié pour tous ceux qui ont des souvenirs du personnage classique.