Mavka. The Forest Song publie une première bande-annonce complète à couper le souffle

Quelque chose se cache dans la forêt. Entendez-vous les voix ? Est-ce le rugissement d’une bête ou une douce chanson ? Vous devrez le savoir jusqu’à Mavka. La forêt La chanson sort le 29 décembre 2022. Jusque-là, Animagrad Studio d’Ukraine a publié une bande-annonce que vous pouvez voir ci-dessous.

Animation Magazine décrit le film ci-dessous.

Mavka est la gardienne du cœur de la forêt magique et de son âme, et son voyage commence par tomber amoureuse d’un musicien doué nommé Lukas, un garçon du village ordinaire. Ses sentiments la forcent à faire face à un choix impossible entre l’amour et son devoir de protéger son monde. Mavka est l’incarnation des vertus de l’amour désintéressé, de la protection de la nature, de l’harmonie et de l’unité de deux univers : le Monde de la Forêt et le Monde des Hommes.

Les cinéastes se sont inspirés des mythes et légendes slaves pour tisser leur histoire unique. Des rituels, des symboles et des motifs anciens ornent les costumes de leurs personnages. Le film utilise également des mélodies folkloriques traditionnelles du peuple slave. Le film s’inspire notamment de la pièce poétique classique The Forest Song de Lesya Ukrainka. Mavka est clairement un film imprégné d’amour pour ces histoires traditionnelles.

FILM VIDÉO DU JOUR

En plus des personnages humains et des mondes fantastiques, nous avons également pu voir de nombreuses nouvelles créatures qui ne manqueront pas de voler nos cœurs. Les cinéastes ont été en contact avec des consultants du WWF-Ukraine pour aider les designers et les artistes à créer des lieux fantastiques uniques directement inspirés des paysages des forêts et des montagnes ukrainiennes. Les cinéastes espèrent attirer l’attention sur les espèces rares et menacées qui habitent ces terres d’habitation féeriques réelles. Mavka. La chanson de la forêt a attiré l’attention internationale pour la première fois lors du premier teaser publié au marché des contenus MIFA 2017 à Annecy. Il est devenu le seul projet ukrainien sélectionné pour le forum européen Cartoon Movie pitches à Bordeaux. Vous pouvez voir le premier teaser ci-dessous.







Bien que le concept « d’êtres magiques protègent la forêt » ne soit pas vraiment nouveau, il est toujours le bienvenu. Les parties sauvages du monde occuperont toujours une place particulière dans notre imaginaire, et donc ces histoires auront toujours un public. Bien qu’il n’y ait actuellement aucune nouvelle pour savoir exactement où vous pouvez regarder Mavka après sa sortie, les plans s’agitent dans les coulisses. Evgeniy Drachov de FILM.UA Distribution a ceci à dire.





« Les droits de distribution du film ont déjà été acquis par 10 sociétés opérant sur 20 territoires internationaux, dont des pays d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. »

Au fur et à mesure que le projet grandit et se développe depuis 2017, le film se transforme également en une IP multiplateforme cross-média. Il est actuellement prévu que des accords de licence soient publiés avec le film, tels que des livres, des vêtements, des accessoires, etc. Avec des plans aussi gros, il y aura des nouvelles à l’avenir sur une sortie nord-américaine, espérons-le. Après tout, qui n’aime pas explorer les bois pour les fées et autres créatures surnaturelles ? Mavka. La forêt Song sortira le 29 décembre 2022 dans son pays d’origine, l’Ukraine.





Le film Hello Kitty est officiellement en cours, sera un hybride live-action / animation Jennifer Coyle et Leo Matsuda ont été embauchés pour réaliser le film Hello Kitty écrit par Lindsey Beer pour New Line Cinema.

Lire la suite





A propos de l’auteur