Mauvaise nouvelle pour The Mandalorian 3 ? Attention!

Disney+

Le Mandalorien est passé à travers Le livre de Boba Fett et le fandom attend avec impatience la troisième saison de Mando. Une mauvaise nouvelle depuis sa production ?

©IMDBLe Mandalorien

Le livre de Boba Fett avancé l’histoire de Mando dans Disney+ après que Grogu ait décidé d’abandonner sa formation avec Luke Skywalker pour retrouver son ami Din Djarin. Maintenant, ils vont naviguer dans le vaste espace extra-atmosphérique dans leur chasseur Naboo modifié avec le Mandalorian détenu par le sabre noir ce qui fait de lui l’héritier légitime du trône de Mandalore. Une histoire épique arrive !

Beaucoup sont attentifs à ce qui se passe dans la production de Le Mandalorien 3 et voilà qu’un détail inquiète les adeptes de la série. L’actrice kate sackhoff, qui joue Bo-Katan dans la série, n’a pas pu se produire à la Denver Fan Expo qui s’est tenue du 1er au 3 juillet. La raison? Il travaille apparemment sur des reprises de la série, ce qui pourrait être une mauvaise nouvelle.

Plus de travail pour les acteurs de The Mandalorian

La même interprète a déclaré sur ses réseaux sociaux : « J’ai terminé le travail beaucoup, beaucoup plus tard que prévu sur une petite série que nous connaissons et aimons tous. Et c’était assez difficile pour moi d’arriver à l’heure à la convention. Ceci est le chemin! »était le message de l’actrice qui est l’une des figures les plus célébrées par les adeptes de guerres des étoiles pour son rôle de Bo-Katan dans Disney+.

Giancarlo Espositoqui personnifie le redoutable Moff Gideon dans la série, ce méchant qui cherche inlassablement le petit Grogu avec l’intention d’effectuer des expériences sur la créature pour comprendre ses pouvoirs et même pouvoir reproduire ces capacités, a également fait référence dans le passé aux reshoots de la troisième saison de Le Mandalorien. Il ne reste plus qu’à espérer que ces travaux ne finissent pas par retarder la première de la saison 3 de la série.

Que pouvons-nous attendre de Le Mandalorien 3? Mando tentera sûrement de guider son peuple pour que Mandalore, autrefois ravagé par l’Empire Intergalactique, redevienne ce qu’il était autrefois et que ces fiers guerriers trouvent un chef digne de les ramener à la gloire. Le prochain lot d’épisodes de cette émission de télévision promet d’être épique.

Vous n’êtes pas encore abonné ? Disney+ pour accéder au contenu exclusif de guerres des étoiles Sur la plateforme? s’abonner dans ce lien. Ne pensez plus !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂