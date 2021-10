Mauvaise nouvelle pour Marvel : Ryan Reynolds prend sa retraite et laisse un inconnu pour Deadpool 3

Ryan Reynolds C’est un acteur qui a une base de fans importante. Que ce soit pour son attrait physique, son humour irrévérencieux ou son rôle populaire de Dead Pool, cet interprète a su conquérir le public et s’est fait une place très intéressante au sein de l’industrie hollywoodienne. Bien sûr, nous parlons de l’un des chiffres les plus convaincants en matière de vente de billets. Les producteurs ne vont pas ignorer ce trait de Reynolds.

Malheureusement, l’acteur a informé qu’il allait faire une pause dans sa carrière d’acteur. Profitant de ses réseaux sociaux il a annoncé : «Je vais manquer chaque seconde de travailler avec ce groupe de créateurs et d’artistes incroyablement doués.», vis-à-vis de tous ceux avec qui il a eu la chance de partager sa vie professionnelle, pleine de réussites.

Ryan Reynolds prend sa retraite : qu’arrivera-t-il à Deadpool ?

La décision a pris les fans de Ryan par surprise. Cependant, il faut garder à l’esprit que l’interprète a connu des années très intenses ces derniers temps. Le rythme de travail vertigineux l’a accompagné même pendant la pandémie de COVID-19. De cette façon, Reynolds a décidé de se retirer même pendant un certain temps et de se reposer. Il y a un détail que beaucoup se demanderont : Que va-t-il arriver à Deadpool 3 ?

On ne sait pas encore si Reynolds ramènera le Mercenary Gobber à la vie. Kevin Feige Le tournage du troisième opus de la franchise est prévu mi 2022. La pause de l’acteur sera-t-elle terminée d’ici là ? De nombreuses questions se posent lorsque l’on parle de Dead Pool. Entrera-t-il dans la phase 4 du MCU ? Certains supposent que le personnage apparaîtra dans cet univers plus tard.

Les derniers travaux de Ryan Reynolds? En 2021, nous l’avons vu dans Mec libre et Le garde-corps de la femme du tueur à gages et bientôt nous pourrons aussi le voir dans Netflix près de Gal Gadot et le rocher au Avis rouge. Il a également participé en prêtant sa voix au doublage de Pokémon : Détective Pikachu et Les Croods : Un Nouvel Age. Bientôt on le verra dans la comédie musicale Fougueux qui viendra à Apple TV +.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂