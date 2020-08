Mauvaise nouvelle pour les joueurs iOS “ Fortnite ” et la saison 4

Fortnite

Crédit: Epic Games

La bataille juridique entre Epic Games et Apple a commencé, et alors que la première décision majeure du juge Yvonne Gonzales Rogers contient des victoires pour les deux Fortnite développeur et fabricant d’iPhone, ce n’est pas génial pour les utilisateurs d’iOS qui espéraient se lancer dans la saison 4 lors de son lancement le jeudi 27 avril.

Pour la part d’Epic, le juge a statué qu’Apple ne pouvait pas couper l’accès iOS à Unreal Engine, arguant qu’il s’agissait d’une action de représailles qui affecterait les développeurs tiers bien au-delà d’Epic Games lui-même. C’était l’une des principales préoccupations d’Epic dans les arguments, et les développeurs de jeux du monde entier poussent probablement un soupir de soulagement.

«Apple a du mal à contester que même si Epic Games réussissait sur le fond, il pourrait être trop tard pour sauvegarder tous les projets de développeurs tiers en s’appuyant sur le moteur qui a été mis de côté alors que le support n’était pas disponible», écrit Rogers.

La décision penchait vers Apple en ce qui concerne Fortnite lui-même, cependant, qu’Apple a retiré de l’App Store après qu’Epic Games ait contourné les paiements de l’App Store et autorisé les joueurs à acheter directement auprès d’eux pour une réduction. Rogers a jugé qu’Epic avait intentionnellement violé son accord avec Apple et se trouve dans une situation «de sa propre fabrication», et le jeu restera hors de l’App Store dans un avenir prévisible.

«La Cour conclut qu’en ce qui concerne la requête d’Epic Games concernant ses jeux, y compris Fortnite, Epic Games n’a pas encore démontré de préjudice irréparable. La situation difficile actuelle apparaît de son propre fait ».

«La Cour observe qu’Epic Games a stratégiquement choisi de violer ses accords avec Apple qui ont changé le statu quo», a-t-elle poursuivi.

Concrètement, cela signifie qu’Epic Games ne pourra pas mettre à jour Fortnite sur iOS, et que quiconque joue exclusivement sur iOS ne pourra pas passer à la saison 4, lorsque le reste de la communauté volera haut en tant que super-héros Marvel, jouant avec de nouveaux objets et faisant tout ce que l’on fait généralement au début de saison. Epic semble espérer que la colère des utilisateurs d’iOS contribuera à accroître la pression du public alors que la bataille juridique se poursuit.

