Mauvais œil, l’horreur vit dans les êtres chers

pas de spoilers

Ce film d’horreur mexicain, réalisé par Isaac Ezban, sortira en salles le 22 septembre.

Mal de ojo, un film réalisé par Isaac Ezban (Photo : Mal de ojo)

Depuis des temps immémoriaux, les Mexicains ont grandi parmi les légendes de l’horreur. La meilleure chose est que nous aimons les écouter. Cet exercice de tradition orale, qui se perpétue de génération en génération dans différentes régions du pays, a son charme dans la manière dont les histoires nous sont racontées. Et c’est que nous sommes fascinés par nous suggérer, croyant que ce qu’on nous dit est réel. L’une des nombreuses histoires qui font partie du répertoire folklorique concerne le mauvais œil, toujours lié à la sorcellerie ou à la sorcellerie.

Le réalisateur Isaac Ezban sauve cette croyance superstitieuse pour s’attaquer à un complot qui touche de front le matriarcat de son côté le plus agressif. Sans complaisance, le scénario qu’il a écrit avec Junior Rosario et Edgar San Juan efface directement cette perception selon laquelle les grands-mères et les mères sont un pur amour avec leurs descendantes. Au contraire, il explore les conflits et les distances affectives qui existent entre les mères et les filles qui se font sentir mutuellement comme des fardeaux, des fardeaux l’une pour l’autre.

Rebecca (Samantha Castillo) et Guillermo (Arap Bethke) sont mariés et ont deux filles, Nala et Luna. La plus jeune d’entre elles est Luna (la réconfortante Ivanna Sofía Ferro), une fille malade qui va de plus en plus mal et les médicaments ne suffisent plus à la guérir. Pour cette raison, sa mère est convaincue de chercher une autre alternative moins conventionnelle mais ancestrale comme la magie noire. Pour ce faire, ils doivent se rendre chez grand-mère Josefa (une Ofelia Medina extraordinaire), une situation que Nala (une Paola Miguel prometteuse en tant qu’actrice) n’aime pas, malgré le fait qu’elle ne connaît pas la vieille femme.

Nala est une adolescente de notre temps qui préfère la ville à la campagne, ou être plus attentive à son téléphone portable qu’à marcher pour s’aérer. Il vient de quitter la période de l’enfance et entre dans la phase de rébellion, d’expérimentation et de découverte de l’adolescence, mais Rebecca, sa mère, ne le perçoit pas ainsi. « Tu es presque un adulte maintenant », lui dit-elle pour lui imposer la responsabilité de donner la priorité à la santé de Luna avant tout, annulant ainsi le processus naturel de son âge. Cela fait d’elle une petite maman pour sa sœur.

Cette récompense maternelle envers Nala est également nuancée par sa grand-mère Josefa, qui, en guise d’affection et d’agressivité, l’appelle « mamita ». Ainsi, non seulement elle est aux prises avec l’obligation d’être une adulte, mais aussi d’assumer un rôle qui n’est pas le sien à jouer dans cet univers féminin où elle est coincée entre deux femmes qui, de plus, ont en tête des rituels de sorcellerie pour leurs fins. .

Nala est prisonnière du mal, pour ainsi dire. Mais elle est si intelligente qu’elle ne voit pas en Luna quelqu’un à blâmer pour sa situation, alors elle exprime son amour pour sa sœur, surtout quand les deux sont en danger en raison des sombres intentions de sa grand-mère, une femme qui n’est pas ce qu’elle paraît. être. Intéressant qu’un déclencheur possible de l’animosité familiale soit l’encouragement des deux mineurs, comprenez l’amour fraternel.

Tout ce qui précède peut être vu dans un contexte de folk-horreur qu’Isaac Ezban relève de la figure légendaire et terrifiante de la sorcière, telle que nous l’avons connue dans les fictions littéraires, orales et audiovisuelles qui ont été écrites ou filmées sur ce personnage. Avec Le mauvais œil Il le fait du point de vue mexicain à travers une métafiction qui combine une histoire d’horreur dans l’histoire d’horreur racontée par le réalisateur. Il y a du succès dans cette proposition parce qu’elle rapproche le spectateur de l’expérience de la tradition orale, soit parce qu’elle lui rappelle les histoires de son enfance, soit parce qu’il les découvre.

Peut-être que pour certains la chose terrifiante est de s’aventurer dans la sorcellerie ou la magie noire, ou en connaissant le vrai mal des êtres censés nous aimer, mais il n’est pas négligeable à quel point il est sinistre et macabre de transformer une mineure en adulte, la laissant plongée dans un enfer qui lui a enlevé la possibilité d’être qui elle est et pourrait être.

