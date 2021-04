Mauvais événement Apple? L’expert atténue les attentes ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Après des mois d’attente, Apple a récemment annoncé le premier événement de cette année. Donc, si vous espérez un feu d’artifice et de grandes innovations de Cupertino, vous serez probablement déçu.

Apple présente un nouveau matériel le 20 avril – c’est certain. La société a officiellement annoncé l’événement appelé « Spring Loaded ». Peut-être avez-vous déjà marqué la date dans votre calendrier parce que vous espérez de nombreux gadgets innovants de Cupertino – et que vous voulez applaudir en direct. Mais ne vous réjouissez pas trop tôt. Mark Gurman, rédacteur en chef de Bloomberg et initié Apple, a déjà atténué les attentes pour l’événement. Selon l’expert, ni des produits particulièrement innovants ni extraordinaires ne sont à prévoir.

Candidat sûr: iPad Pro mis à jour

La sortie d’une nouvelle génération d’iPad Pro est considérée comme pratiquement certaine. On s’attend à ce qu’Apple conserve la conception du boîtier utilisée depuis 2018. En outre, la série de modèles comprendra une variante avec un écran de 11 pouces et une autre avec un écran de 12,9 pouces. Sous le capot, cependant, beaucoup de choses vont changer.

Gurman suppose une nouvelle puce ARM pour l’iPad Pro, comparable en termes de performances à la puce M1 des modèles Mac actuels tels que Mac mini ou MacBook Air. Une connexion plus rapide est également possible. Alors que la génération actuelle de l’iPad Pro repose sur l’USB-C, Apple pourrait passer à la norme Thunderbolt plus rapide dans les prochains modèles Pro. Dans ce cadre, une prise en charge plus complète des écrans ou hubs externes haute résolution est envisageable.

Nouvelle technologie d’affichage pour le modèle 12,9 pouces

Quelque chose de spécial devrait être réservé au modèle 12,9 pouces: une nouvelle technologie d’affichage. Alors que les iPad précédents s’appuyaient sur des écrans IPS, Apple est susceptible de passer aux mini-LED sur le plus grand iPad Pro. Les avantages comprennent de meilleurs contrastes et une luminosité maximale plus élevée. Étant donné que la technologie est relativement nouvelle et coûteuse, Apple n’équipe au départ que le modèle Pro plus cher avec les écrans correspondants.

Possible: AirTags et nouveaux iMac

Les AirTags font partie des autres candidats matériels pour le 20 avril. Ce sont des étiquettes de recherche intelligentes que vous pouvez attacher à votre trousseau, par exemple, afin de pouvoir le retrouver via iPhone si vous le perdez. Les rumeurs sur les AirTags existent depuis longtemps – mais cela devrait arriver la semaine prochaine. Selon les rumeurs, de nouveaux iMac seraient également à l’ordre du jour de la société. Il reste à voir s’ils apparaîtront dans le cadre de l’événement « Spring Loaded ».









