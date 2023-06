Maury Povich lance sa propre société de tests ADN de paternité

Alors que son talk-show de jour a fini d’enregistrer de nouveaux épisodes, Maury Povitch prévoit toujours d’aider à s’assurer que les parents savent s’ils sont le père. L’année dernière, Povich a annoncé qu’il se retirait de la télévision de jour, car Maury se terminerait après une course de 31 saisons. La présence constante de Povich sur le petit écran au cours des trois dernières décennies a fait de lui l’une des stars les plus reconnaissables de la télévision, et les choses ne sont tout simplement pas les mêmes sans qu’il révèle les résultats des tests de paternité aux parents qui se disputent. La bonne nouvelle pour les fans est que Povich a l’intention de transmettre ces résultats aux gens, mais ils devront faire les tests eux-mêmes à la maison.

Par TMZ, il a été révélé que Povich lance sa propre marque de tests de paternité ADN à domicile. Inspirée par son talk-show, la marque a été nommée « The Results Are In ». Nous ne pouvons que supposer que la boîte aura le visage familier de Povich afin que les utilisateurs puissent avoir l’impression de faire partie de l’émission de télévision lors des tests. Bien que l’art de la boîte n’ait pas encore été révélé, ce que l’on sait, c’est que les kits de test comprendront du matériel et des instructions sur la façon de prélever correctement un échantillon d’ADN. Les échantillons seront ensuite envoyés à un laboratoire du centre de diagnostic ADN et les résultats seront fournis dans un délai de 2 à 23 jours ouvrables avec un taux de précision de 99,99 %.

Bien sûr, une différence clé est qu’il n’y a pas un public national qui regarde les résultats des tests ADN sont révélés. Les tests sont totalement confidentiels, tout le contraire d’avoir un public de studio qui applaudit avec des millions d’autres qui regardent à la maison. Mais comme Povich est depuis longtemps synonyme de résultats de tests de paternité, les utilisateurs auront peut-être toujours l’impression de faire le meilleur choix en choisissant « Les résultats sont là » pour leurs tests à domicile.

« J’ai vu de mes propres yeux comment les tests ADN peuvent changer des vies et rapprocher les familles », a déclaré Povich dans un communiqué. « Avec ‘Les résultats sont là’, nous facilitons et rendons plus abordable que jamais l’obtention des réponses dont les gens ont besoin. »

Maury Povich a terminé sa tournée télévisée en 2022

Povich, maintenant âgé de 84 ans, a personnellement décidé qu’il était temps de mettre fin Maury l’an dernier après 31 saisons. Il a révélé qu’il prévoyait en fait de prendre sa retraite plusieurs années plus tôt avant d’être convaincu par les dirigeants de NBCUniversal de rester un peu plus longtemps. Après avoir signé un autre contrat, Povich a continué à s’éloigner de l’émission télévisée, même si, comme nous le savons maintenant, cela ne signifiait pas qu’il allait complètement arrêter de travailler.

« Il y a six ans, quand j’étais prêt à prendre ma retraite, ma famille NBCUniversal m’a demandé de continuer l’émission », a expliqué Povich dans un communiqué à l’époque. « Même si je leur ai dit que j’étais prêt pour la vie assistée, par loyauté envers NBCUniversal et mes plus de 100 employés et membres d’équipage, Tracie Wilson et moi avons convenu d’un autre accord. Je suis tellement fier de ma relation avec NBCUniversal et tous ceux qui ont travaillé sur le Maury spectacle, mais comme je le dis parfois à mes invités sur Maury‘Déjà assez!' »