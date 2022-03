Maury Povich confirme la fin du talk-show et annonce sa retraite : « Ça suffit déjà ! »

Le pilier de la télévision de jour, Maury Povich, terminera son talk-show après 31 ans d’antenne, marquant la fin d’une époque. Il a été récemment annoncé que la série toucherait à sa fin après un total de 30 saisons avec des plans pour conclure la production des derniers épisodes en mai. Word est que les derniers nouveaux épisodes continueront d’être diffusés jusqu’en septembre, bien que l’émission continuera d’être diffusée en syndication après la finale de la série.

Nous ne devrions pas compter sur Povich pour continuer avec un nouveau talk-show ailleurs. L’animateur de télévision a confirmé la nouvelle que Maury se termine tout en révélant que c’était en fait son idée de clore le spectacle, ce qui signifie qu’il ne s’agit pas d’une annulation soudaine. Par Variété, Povich dit qu’il était prêt à raccrocher il y a six ans avant d’accepter de rester un peu plus longtemps, mais il sait depuis un moment que la saison 30 serait la dernière de la série.

« Il y a six ans, alors que j’étais prêt à prendre ma retraite, ma famille NBCUniversal m’a demandé de continuer l’émission. Même si je leur ai dit que j’étais prêt pour l’aide à la vie autonome, par loyauté envers NBCUniversal et mes plus de 100 employés et membres d’équipage, Tracie Wilson et moi avons convenu d’un autre accord. Je suis tellement fier de ma relation avec NBCUniversal et tous ceux qui ont travaillé sur l’émission de Maury, mais comme je le dis parfois à mes invités sur Maury, « Assez, déjà! »