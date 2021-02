Maudit? Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 ne sera plus lancé en 2021

Si vous avez suivi le développement de Paradox Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, vous saurez que ce jeu a connu des difficultés depuis le premier jour.

Les choses sont devenues beaucoup plus difficiles, avec Paradox annonçant aujourd’hui que le jeu sera retardé après 2021, toutes les précommandes ont été fermées et que les développeurs Hardsuit Labs ont été retirés du projet.

Paradox a annoncé que Vampire the Masquerade Bloodlines 2 ne sera plus lancé en 2021 – et il remplace @HardsuitLabs en tant que développeur principal du jeu. pic.twitter.com/yhL33Nmmc3

– Geoff Keighley (@geoffkeighley) 23 février 2021