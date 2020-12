Matty Healy fait l’éloge de sa petite amie FKA Twigs suite au procès de Shia LaBeouf

Matty Healy fait l’éloge de sa petite amie FKA Twigs à la suite du procès de Shia LaBeouf. Photo: Amy Sussman / pour KROQ, Gareth Cattermole /

La semaine dernière, Twigs a poursuivi son ex-petit ami Shia LaBeouf, l’accusant de violences sexuelles, d’agression et d’infliction de détresse émotionnelle.

Matty Healy a félicité sa petite amie FKA Twigs (de son vrai nom Tahliah Debrett Barnett) après qu’il ait été révélé que la chanteuse de « Cellophane » avait intenté une action en justice contre son ex-petit ami Shia LaBeouf pour son comportement abusif présumé tout au long de leur relation de presque un an.

Dimanche 13 décembre, le chanteur de 1975 a partagé une photo de FKA Twigs (qui aurait commencé à sortir avec Matty en janvier 2020) en souriant vivement sur Instagram. Il l’a légendé: « légende, icône et loml [love of my life], « aux côtés d’un certain nombre d’émojis.

La section des commentaires a été inondée de commentaires positifs et de soutien, y compris celui de l’actrice mère de Matty, Denise Welch, qui a écrit: « Tellement fier ».

Vendredi 11 décembre, le New York Times a rapporté que Twigs avait courageusement intenté une action en justice devant la Cour supérieure de Los Angeles contre son ex Shia LaBeouf, l’accusant d’être agressif émotionnellement, physiquement et sexuellement. Twigs allègue également que l’acteur « lui a sciemment transmis une maladie sexuellement transmissible ».

Dans un e-mail au New York Times, LaBeouf a répondu aux allégations. Il a déclaré: « Je ne suis pas en mesure de dire à qui que ce soit ce que mon comportement les a fait ressentir. Je n’ai aucune excuse pour mon alcoolisme ou mon agressivité, seulement des rationalisations. Je suis abusif envers moi-même et tout le monde autour de moi depuis des années. J’ai un histoire de blesser les personnes les plus proches de moi. J’ai honte de cette histoire et je suis désolé pour ceux que j’ai blessés. Je ne peux vraiment rien dire d’autre. «

L’ex-petite amie de LaBeouf, la styliste Karolyn Pho, l’a également accusé d’abus. Pendant ce temps, chanteur Sia a affirmé que LaBeouf l’avait blessée émotionnellement et l’a « escroquée » dans une « relation adultère prétendant être célibataire ».



Tweets FKA Twigs. Image: @FKAtwigs via Twitter

FKA Twigs a depuis déclaré qu’elle espérait que parler publiquement de sa relation aiderait les autres. Elle a tweeté: « Cela peut être surprenant pour vous d’apprendre que j’étais dans une relation émotionnellement et physiquement abusive. C’était difficile pour moi de traiter aussi, pendant et après je n’ai jamais pensé que quelque chose comme ça m’arriverait.

«C’est pourquoi j’ai décidé qu’il était important pour moi d’en parler et d’essayer d’aider les gens à comprendre que lorsque vous êtes sous le contrôle coercitif d’un agresseur ou dans une relation violente avec un partenaire intime, partir ne semble pas être une option sûre ou réalisable J’espère qu’en partageant mon expérience, je pourrai vraiment aider les autres à se sentir comme s’ils ne sont pas seuls et à faire la lumière sur la façon dont ceux qui s’inquiètent d’une personne qui leur tient à cœur peut être dans une relation abusive, car je comprends que cela peut être déroutant et difficile pour savoir quoi faire.

«Les statistiques sur les relations de violence domestique et de violence entre partenaires intimes sont choquantes et pendant le covid, j’ai été très anxieuse car je sais que de nombreuses victimes auront été littéralement piégées avec leurs agresseurs sans aucun soulagement ni moyen de sortir. Mon deuxième pire cauchemar est forcé pour partager avec le monde que je suis un survivant de la violence domestique, mon premier pire cauchemar est de ne le dire à personne et de savoir que j’aurais pu aider ne serait-ce qu’une seule personne en partageant mon histoire. »

