Matty Healy de 1975 annonce un nouveau projet de musique en parallèle | 45S

Bonne nouvelle pour les fans de Matty Healy et The 1975 en général. Le musicien anglais a révélé, sur ses réseaux sociaux, qu’il travaillait sur de nouvelles musiques, notamment pour Conduisez comme moi, le projet alternatif de Le 1975.

Matty Healy – Le 1975 / Conduisez comme je le fais

Mais à tout cela …Qu’est-ce que c’est que Drive Like I Do? Si vous n’êtes pas un fan invétéré du groupe (de ceux qui connaissent même le nom du chat du directeur) il est probable que vous ne connaissiez pas ce nom ou que vous ne l’ayez jamais entendu. Il s’avère que The 1975 avant d’être The 1975 utilisait différents noms dont Drive Like I Do.

Sous ce pseudonyme, le groupe a interprété des reprises de Fall Out Boy et publié des chansons telles que Garçons perdus Oui Le feu vert. Après son décollage vers la célébrité, le groupe a souligné, dans divers médias, qu’ils utiliseraient Drive Like I Do comme un moyen de sortir de la musique différente de ce à quoi ils étaient habitués. Ensuite, Drive Like I Do viendrait faire un alter égo de The 1975, un projet alternatif dans lequel tous ses membres sont impliqués.

Nouvelle musique

Le 14 février, Healy a téléchargé quelques photos sur ses histoires Instagram où il a souligné qu’il terminait l’enregistrement du matériel pour DLID (acronyme de Drive Like I Do). Il a également souligné qu’il ne s’agissait pas d’un album complet, nous pouvons donc supposer qu’il s’agit d’un single ou même d’un EP. Nous devrons attendre les nouvelles annonces officielles.