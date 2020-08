Matthias Schweighöfer à propos de l’expérience inquiétante des fans: “C’était génial!”

28.08.2020 à 12h55

L’acteur Matthias Schweighöfer a des sentiments mitigés quant à son attirance. “C’est fou quand les gens courent vers moi lors de tournées de cinéma, crient, pleurent, font une crise.”

Combien son charisme semble fonctionner, a-t-il appris lors d’une rencontre spéciale. «La chose la plus étrange jusqu’à présent m’est arrivée lors d’une tournée de cinéma. J’ai signé des autographes et j’avais du chewing-gum dans la bouche. “

Matthias Schweighöfer: “Je suis trop vieux pour ça.”

«Il y avait une fille debout devant moi et m’a demandé si elle pouvait avoir mon chewing-gum. J’aime: “Comment est-ce que je mâche?” et elle aime: «Oui». Je le lui ai donné et elle l’a mâché et avalé. C’était génial », déclare Schweighöfer dans l’interview titre avec« DB MOBIL ».

En vue de son 40e anniversaire, cependant, il conclut: “Bien que – cette fois est lentement terminée, je suis trop vieux pour cela.”

“La vraie vie n’est pas qu’une question de reconnaissance”

Dans une interview accordée au magazine Deutsche Bahn, Schweighöfer se souvient de son temps fou. «Ma vie a été très rapide et j’ai réussi avec elle, j’ai été mesurée par ce succès et j’ai reçu une reconnaissance constante pour cela. J’ai continué à courir après tout ça. Mais c’était une erreur. Parce que la vraie vie n’est pas qu’une question de reconnaissance. Réaliser cela m’a aidé », dit-il.

Schweighöfer a utilisé le temps Corona pour apprivoiser son agitation. «J’étais conduit. Je devais sortir, partir en voiture, écrire une chanson, rencontrer des amis. Maintenant, je ne fais rien de tout cela. Depuis, j’ai été mieux à même d’être dans l’instant même, même si ce n’est pas toujours cool. Pour moi, c’était la plus grande étape vers la croissance. “

“Et c’est vraiment difficile pour moi”

La formule de Schweighöfer pour descendre en bref: la sagesse japonaise, écrire un journal, faire du jogging deux heures par jour, ne pas regarder le téléphone pendant la première heure («Et c’est vraiment difficile pour moi»).

Il dit: “Je me réveille et je me demande: Comment s’est passée la nuit, comment vais-je? Ensuite, je prends généralement une douche très froide pendant deux ou trois minutes et j’inspire et expire consciemment. Je n’ai pas pris de douche chaude depuis six mois. “

Grands plans

Schweighöfer, cependant, n’a pas été inactif ces derniers mois. Deux projets seront lancés en septembre: le drame nazi «Résistance – Resistance» sortira le 24 septembre et son deuxième album «Hobby» sortira le 4 septembre. Les chansons parlent d’amour, de course et de lâcher prise.

Le tournage du titre a eu lieu dans le centre de sports et de loisirs SEZ à Berlin-Friedrichshain. Un endroit que Matthias Schweighöfer a souvent visité avec son père dans son enfance. Le photographe Emil Levy a abattu le joueur de 39 ans avec divers équipements sportifs.