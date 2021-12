Matthew Vaughn veut faire un film coloré de Superman avec Henry Cavill

Après avoir travaillé avec Henry Cavill sur le prochain long métrage Argylle, le réalisateur Matthew Vaughn n’a pas pu s’empêcher de repenser à son travail de rêve : diriger un nouveau film de Superman. Auparavant, Cavill jouait le super-héros dans le film de Zack Snyder Homme d’acier avec les films croisés Batman v Superman : L’aube de la justice et Ligue des Justiciers. Des plans à faire L’homme d’acier 2 ne s’est jamais matérialisé, malgré la campagne des fans de DC pour la suite défaite.

Lors de la promotion de son nouveau film L’homme du roi dans une interview avec The Wrap, Vaughn a déclaré qu’il faisait du lobbying pour diriger un Superman film avant que Snyder ne reçoive les clés en lançant Cavill dans Homme d’acier. Le plan chez Warner Bros. est de redémarrer Superman avec l’écrivain Ta-Nehisi Coates envisageant une nouvelle version de Kal-El, mais Vaughn pense toujours qu’il y a assez de place dans ce monde pour que Cavill obtienne un autre film. Ce qu’il souhaite également voir se produire avec le prochain film, c’est que Superman ramène le ton brillant et coloré des films de Christopher Reeve.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« J’étais désespéré de faire un film sur Superman. Désespéré. J’ai présenté un gros film sur Superman avant qu’ils ne fassent Man of Steel. Je viens de travailler avec Henry Cavill, qui était adorable, sur Argylle et il est incroyable dedans. Je pense toujours qu’il y a place pour un nouveau film de Superman, mais un vrai film de Superman. Un film de Superman coloré et amusant. Pas sombre. «

Comme l’explique Matthew Vaughn, les films de super-héros noirs peuvent très bien fonctionner avec certains personnages comme Batman, mais il pense que ce n’est pas tout à fait la même chose avec l’homme d’acier. Le cinéaste estime que Superman les films devraient être « amusants », suggérant que Clark Kent laisse toute la couvaison à son ami Bruce Wayne. Il suggère qu’opter pour un ton plus léger a été ce qui a aidé Wonder Woman trouver le succès.

« Je pensais juste que c’était une erreur de mettre l’ambiance Batman dans le monde de Superman. Je pense juste qu’ils sont deux séparés – ils ne sont tout simplement pas racontables de quelque manière que ce soit, dans mon esprit. Cela devrait être amusant. Je veux dire, écoutez, The Dark Knight était évidemment différent, et cela avait du sens et c’était brillant, en tant que film et en tant que bande dessinée. Mais Superman a toujours été… J’ai adoré le [Richard] Donner Superman film, et je pense que Wonder Woman a fonctionné parce que, je pense, Wonder Woman était essentiellement en train de refaire [Donner’s] Superman d’une manière étrange. Oui, j’aime Superman.

La libération de Ligue de justice de Zack Snyder sur HBO Max plus tôt cette année a suscité un intérêt accru des fans pour que Cavill obtienne un autre film, peut-être L’homme d’acier 2. Cette décision n’appartient pas à Cavill, mais au fil des ans, l’acteur a exprimé ouvertement son désir de revoir ce rôle si l’occasion se présentait. Tout récemment, il a déclaré que « la cape est toujours dans le placard », ce qui signifie qu’il est prêt à enfiler les collants bleu et rouge et à reprendre l’action à la seconde où le studio lui donne cet appel.

Vous pouvez regarder le dernier film de Matthew Vaughn, L’homme du roi, lors de sa première dans les salles le 22 décembre.





La bande-annonce de You Won’t Be Alone transforme une jeune fille en une sorcière terrifiante You Won’t Be Alone devrait avoir sa première mondiale au Sundance Film Festival en janvier 2022. Découvrez la bande-annonce ici.

Lire la suite





A propos de l’auteur