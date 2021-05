Matthew Perry va-t-il bien? Des troubles de la parole inquiètent les fans

Steinberg Systems Testeur de batterie numérique - 6 V/12 V SBS-BT-612

Testeur pour batteries 6 V et 12 V La charge de la batterie va-t-elle suffire ? Voici bien une question à laquelle il faut pouvoir répondre avant chaque long trajet, mais aussi dans le cadre d’une inspection mécanique. Justement, le testeur batterie Steinberg Systems fournit des réponses claires en un rien de temps. Pour un transport en toute sécurité, l’instrument est livré dans une mallette. Ayez la certitude d’arriver à bon port : contrôlez la batterie de votre voiture avec un testeur de batterie Steinberg Systems Cet appareil de mesure numérique est conçu pour les batteries de 6 V et 12 V. Comme il est conforme à toutes les normes courantes se rapportant aux batteries, il convient à un usage universel. En plus d’afficher les valeurs relevées sur un écran LCD bien lisible, le testeur de batterie possède des diodes verte, jaune et rouge qui vous renseignent sur le niveau de charge. Ainsi, vous savez immédiatement si votre batterie de Flexibilité – contrôle les batteries 6 V et 12 V des voitures, camions, motos et camping-cars Rapidité – réalise le test et affiche les résultats en moins de 10 s Outil complet – testeur relevant les capacités de 40 à 200 Ah Commodité – écran LCD bien lisible et utilisation simple au moyen de quelques boutons Maniabilité – appareil compact pouvant être rangé dans une mallette pour le transport