Matthew Perry publiera une autobiographie sur son temps passé sur les problèmes d’amis et de toxicomanie

Matthew Perry est sur le point de publier une autobiographie « d’une honnêteté sans faille » qui documentera ses luttes contre la toxicomanie et son temps passé sur Amis.

Perry a joué le rôle de Chandler Bing dans la sitcom de longue date, mais pendant son séjour dans la série, il a lutté contre l’abus de drogues et d’alcool.

Megan Lynch, éditrice de Flatiron Books, une division de Macmillan, a déclaré à Deadline : « Nous avons besoin d’humour, nous avons besoin de catharsis et nous devons nous mettre d’accord sur quelque chose – et l’histoire extraordinaire de Matthew, racontée avec sa voix inimitable, est cette chose.

« Le livre de Matthew a un potentiel inégalé pour rassembler les gens, ce qui semble particulièrement galvanisant en ce moment, une période d’isolement et de division. »

Un article sur Publishers Marketplace le décrit comme « le livre qui Amis’ les fans attendaient « , tout en promettant qu’il sera » d’une honnêteté sans faille, plat et hilarant « .

S’adressant à BBC Radio 2, il a déclaré: « Quelque part entre la saison trois et six … j’étais un peu hors de lui. »

Plus tôt cette année, Perry’s Amis’ les co-stars ont semblé être décontenancées lorsqu’il a avoué avoir l’impression qu’il « allait mourir » s’il ne faisait pas rire le public pendant le tournage.

Perry a poursuivi: « Ce n’est pas sain, c’est sûr, mais je disais parfois une phrase et ils ne riaient pas et je transpirais et j’avais des convulsions si je n’avais pas le rire que j’étais censé avoir. Je paniquerais. «