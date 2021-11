Matthew Perry prépare une autobiographie sur son passage dans « Friends »

Tout au long de ses dix saisons, « Friends » nous a présenté un large éventail de personnages particuliers qui ont su gagner l’amour ou le mépris du public, mais aucun n’avait un sens de l’humour aussi astucieux et agile que celui de Chandler Bing, un personnage joué par Matthew Perry, qui a annoncé la sortie d’un mémoire.

Le livre qui n’a pas encore de titre sera un autoportrait des jours de Perry sur le plateau de tournage, tout en analysant également son problème de dépendance personnelle, anticipant sa publication via Flatiron Books à l’automne 2022, étant décrit comme un travail. conscient de soi » qui sera narré avec l’humour habituel de l’acteur.

La rédactrice en chef Megan Lynch a ajouté quelques mots à travers un communiqué publié par Vanity Fair : « Nous avons besoin d’humour, nous avons besoin de catharsis et nous devons nous mettre d’accord sur quelque chose, et l’histoire extraordinaire de Matthew, racontée avec sa voix inimitable, est tout. « .

Le livre de Matthew a un pouvoir inégalé de rassembler les gens, ce qui semble galvanisé en ce moment, une période d’isolement et de division.

À travers l’émission spéciale « Friends » sur HBO Max, Perry a parlé ouvertement de son anxiété lorsqu’il se produisait devant le public sur le plateau de tournage: « Pour moi, j’avais l’impression que j’allais mourir s’ils ne riaient pas. » L’acteur reconnaît que, bien qu’il ne soit pas quelque chose de complètement sain, il était paralysé à chaque fois que le public ne réagissait à aucune de ses répliques.

Bien que « Friends » soit à ce jour l’œuvre pour laquelle il reçoit le plus de reconnaissance, à 52 ans, Tyler Perry a joué des rôles qui lui ont valu du succès auprès du public, notamment des productions telles que « The Whole Nine Yards », » Fools Rush In », « Studio 60 sur le Sunset Strip » et « 17 Again ».