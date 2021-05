Matthew Perry pensait qu’il allait «  mourir  » et aurait des «  convulsions  » en filmant des amis

Matthew Perry a révélé qu’il pensait qu’il « allait mourir » si les gens ne se moquaient pas de ses blagues pendant le tournage Amis, disant qu’il le feraitreak out ‘et’ entrer dans convulsions ‘.

Perry, 51 ans, a choqué ses anciens compagnons de casting avec la confession au cours de la Amis spectacle de réunion, qui a atterri plus tôt aujourd’hui.

L’acteur a parlé de how il a souvent lutté whfr livrer ses lignes dans le studio.

Perry a poursuivi: « Ce n’est pas sain, bien sûr, mais je disais parfois une ligne et ils ne riraient pas et je transpirais et entrerais simplement dans des convulsions si je n’obtenais pas le rire que j’étais censé avoir. Je paniquerais.«